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Вода в коробке: новый проект I Am Water

Nature’s Own Factory
29 октября 2020
Экопроизводство и осознанное потребление на примере Nature’s Own Factory
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Проект I Am Water стартовал в 2020 году. Его главная задача — донести питьевую воду до потребителя в первозданном виде, используя только экологичные упаковки. Источником вдохновения для Анны Хабаровой и Седы Хункаевой, основателей Nature’s Own Factory, стал успешный опыт зарубежных брендов Just Water и Water Box, активно продвигающих принципы экопроизводства, осознанного потребления и зеленой экономики в целом.

«Наша миссия — не только найти лучшую замену пластиковым бутылкам, но также найти оптимальное решение для поддержания экологического равновесия. Доказано, что углеродный след при производстве картонной упаковки в несколько раз меньше, чем при производстве ее стеклянных или пластиковых аналогов», — говорят Анна и Седа.

Другой важный вопрос: что будет с картонной коробкой дальше? Совместно с компанией «ЭкоЛайн» Nature’s Own Factory откроет пункт приема упаковки и ее дальнейшей утилизации.  

1% от продаж воды I Am Water будет перечисляться в фонд FSC, который поддерживает и восстанавливает леса в России.

Вода I Am Water  уже представлена в 140 магазинах сети «Азбука Вкуса».

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