«Водяное рабство»: как женщины становятся главными добытчиками воды в Африке

По данным ООН (2016), около 66% населения Африки живет в засушливых или полузасушливых регионах; от нехватки чистой воды страдает свыше 300 миллионов человек. И хотя за последние годы мировой общественности удалось сократить дефицит воды на континенте, проблема все равно стоит крайне остро. Наибольшая нагрузка ложится на женскую часть населения Африки. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Специалисты из американского Университета Джорджа Вашингтона провели масштабное исследование на территории многих африканских регионов. Рассматривались домохозяйства, в которых сбор воды для собственных нужд занимает не менее 30 минут. Выяснилось, что в Нигере, Эфиопии, Камеруне, Бурунди, Либерии и многих других странах эта задача возложена в основном на женские, а также детские плечи: в добыче воды в среднем участвует 62% женщин и только 38% мужчин.

Хуже всего ситуация в Кот-д’Ивуаре: здесь роль водоносов в 90% случаев выполняют представительницы слабого пола. И даже для такой развитой страны, как ЮАР, показатели все равно не в пользу женщин: только 3% мужчин и 10% мальчиков занимаются обеспечением семьи водой, а в большинстве случаев эта работа поручена девочкам (31%) и женщинам (56%).

В общей сложности на всем континенте в «водяном рабстве» находится 17 миллионов женщин. Последствия этого тяжелого труда негативно сказываются на их здоровье: они испытывают боли в спине, имеют проблемы с вынашиванием беременности и многое другое. Дети, занятые в этом процессе, не имеют времени на посещение школы. Но поскольку вода является дефицитом, на гигиенические цели ее направляют в последнюю очередь, что приводит к развитию инфекционных заболеваний уже у всей семьи.

Ученые обращают внимание представителей ООН, ЮНИСЕФ и других организаций на эту статистику: собранные данные могут быть полезны в разработке планов по обеспечению жителей засушливых регионов питьевой водой.

Узнайте больше о дефиците этого важнейшего ресурса на планете.