Волшебные превращения тритона

По весне, когда подтаявшие сугробы снега еще держатся под пушистыми молоденькими елочками, тритоны, едва очнувшись после долгой в наших широтах спячки, спешат облачиться в свой лучший наряд и отправиться в нем к воде. Наряд этот – брачный. У самцов гребенчатого тритона он попышнее – гребень пошире и красиво изгибается. Зато самцы тритона обыкновенного блистают яркими красками: брюшко – оранжевое, в черный горошек, а вдоль хвоста и тела переливается перламутровая полоска. Самки одеты поскромнее, но тоже привлекательно.

Шагает тритон неспешно. Вытянет правую переднюю лапку четырехпалой ладошкой вперед и как будто задумается: ведь для маленького существа каждый шаг может стать опрометчивым, а тритоны внушительностью похвастать не могут: самцы гребенчатых достигают с хвостом 18 сантиметров в длину, обыкновенные – менее 11. Потом все-таки ступит на еще не прогревшуюся землю и, изогнув все тело дугой, шагнет левой задней, пятипалой, лапкой; повторит маневр с левой передней и правой задней. И так пока не дойдет до ближайшего лесного озера, старицы, открытого болотного окошка или небольшой, но в паводок наполнившейся водой канавки.

В воде проходят брачные игры. Иначе зачем было наряжаться? Самец, желая показать себя самке во всей красе, развернется к ней то правым боком, то левым, зависнет на мгновение вниз головой, плотно прижав лапки, и пускает волну по всему гребенчатому телу. Голову при этом не поворачивает, будто партнерша его и не интересует. Однако, заметив в ее глазах волнительный проблеск, вывалит перед самкой сперматофор – слизистый сгусток со сперматозоидами – и уплывет в поисках новой подруги. (Насчет проблеска в глазах доподлинно неизвестно, но химические сигналы самка партнеру точно подает.) Самка принимает оставленное самцом наследство и оплодотворяет яйца (от 100 до 400). Затем прикрепляет их, обычно по одному, к водным растениям, так сгибая листочки, чтобы на зародыш не попадали лучи губительного ультрафиолета. Да и всевозможным хищникам – личинкам водных насекомых, улиткам, головастикам, уткам – спрятанные икринки в глаза не так бросаются.