Воровка мрамора вернула его в музей вместе с письмом раскаяния
Руководство Национального римского музея на этой неделе получило громоздкую посылку из-за границы. Раскрыв коробку, они увидели внутри фрагмент древнего мрамора, на котором черным маркером было написано: «Сэму, с любовью от Джесс. Рим2017».
К реликвии прилагалось письмо от молодой женщины по имени Джесс, которая просила прощения за то, что сделала три года назад.
«Я чувствую себя ужасно, потому что не только украла этот предмет с законного места, но и сделала на нем надпись. Это была большая ошибка с моей стороны, и только теперь, став взрослее, я понимаю, насколько это было бездумно и подло», — написала в письме девушка.
Джесс пояснила, что пыталась стереть надпись с мрамора, но ей не удалось это сделать.
Стефан Вергер, директор Национального римского музея, сообщил, что посылка была отправлена из Атланты, штат Джорджия. По его словам, полной уверенности относительно того, откуда был взят кусок мрамора, нет, но он мог быть частью римского форума, который являлся политическим сердцем Римской империи.
Инцидент заставил руководство музея задуматься, не побудила ли Джесс вернуть артефакт другая история, которая стала известна в октябре этого года.
Тогда туристическое агентство археологического комплекса в Помпеях получило посылку, в которой находились две мозаичные плитки, части амфоры и кусок керамики. К посылке также прилагалось письмо с раскаянием от некой Николь из Канады. Она призналась, что посетила Помпеи в 2005 году в возрасте чуть больше 20 лет, где и украла артефакты. Николь заявила, что после кражи пережила серию несчастий, в том числе дважды болела раком груди и испытывала финансовые трудности.
«Кто знает, может быть, Джесс слышала о канадской женщине. 2020 год, прошедший под знаком пандемии, заставил людей задуматься о многом в своей жизни, а еще пробудил их совесть. Через три года после проступка Джесс вернула украденное — это очень важный символический жест», — говорит Вергер.
Он также отметил, что древнеримский мрамор был добыт в карьерах Малой Азии. Джесс тщательно подготовила посылку, чтобы реликвия прибыла в целости и сохранности.