Воровка мрамора вернула его в музей вместе с письмом раскаяния

Руководство Национального римского музея на этой неделе получило громоздкую посылку из-за границы. Раскрыв коробку, они увидели внутри фрагмент древнего мрамора, на котором черным маркером было написано: «Сэму, с любовью от Джесс. Рим2017».

К реликвии прилагалось письмо от молодой женщины по имени Джесс, которая просила прощения за то, что сделала три года назад.

«Я чувствую себя ужасно, потому что не только украла этот предмет с законного места, но и сделала на нем надпись. Это была большая ошибка с моей стороны, и только теперь, став взрослее, я понимаю, насколько это было бездумно и подло», — написала в письме девушка.

Джесс пояснила, что пыталась стереть надпись с мрамора, но ей не удалось это сделать.

Стефан Вергер, директор Национального римского музея, сообщил, что посылка была отправлена ​​из Атланты, штат Джорджия. По его словам, полной уверенности относительно того, откуда был взят кусок мрамора, нет, но он мог быть частью римского форума, который являлся политическим сердцем Римской империи.