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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Жизнь планеты

ВОЗ созывает экстренное совещание по поводу нового штамма COVID-19

Анастасия Баринова
26 ноября 2021
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Фото: Pixabay
Вариант B.1.1.529 имеет десятки мутаций, способных обходить антитела.

В Ботсване и Южной Африке недавно был обнаружен новый вариант COVID-19, названный B.1.1.529. Этот штамм имеет свыше 50 мутаций с более чем 30 изменениями в спайковом белке. Многие из этих мутаций уже присутствовали в других существующих вариантах SARS-CoV-2, таких как Delta, но новая версия бьет все рекорды по количеству изменений. Вариант содержит несколько мутаций, связанных с повышенной устойчивостью к антителам, которые могут снизить эффективность вакцин, а несколько других мутаций делают его более заразным.

Ученые полагают, что эта разновидность возникла у человека с ослабленным иммунитетом, например, у носителя ВИЧ. На настоящий момент зарегистрировано 10 случаев заболевания: три в Ботсване, шесть в Южной Африке, и один житель Гонконга заразился B.1.1.529 после поездки в Южную Африку.

ВОЗ назначила специальное заседание на пятницу. Эксперты обсудят, следует ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство».

«Мы пока мало что знаем о нем. Что мы действительно знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. И наша обеспокоенность заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может повлиять на его поведение», – Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.
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В случае, если штамм будет признан опасным, он получит отдельное название по греческой букве алфавита, как ранее произошло с Delta. Узнайте о варианте гена, удваивающего риск смерти от COVID-19.

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