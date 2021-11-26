ВОЗ созывает экстренное совещание по поводу нового штамма COVID-19

В Ботсване и Южной Африке недавно был обнаружен новый вариант COVID-19, названный B.1.1.529. Этот штамм имеет свыше 50 мутаций с более чем 30 изменениями в спайковом белке. Многие из этих мутаций уже присутствовали в других существующих вариантах SARS-CoV-2, таких как Delta, но новая версия бьет все рекорды по количеству изменений. Вариант содержит несколько мутаций, связанных с повышенной устойчивостью к антителам, которые могут снизить эффективность вакцин, а несколько других мутаций делают его более заразным.

Ученые полагают, что эта разновидность возникла у человека с ослабленным иммунитетом, например, у носителя ВИЧ. На настоящий момент зарегистрировано 10 случаев заболевания: три в Ботсване, шесть в Южной Африке, и один житель Гонконга заразился B.1.1.529 после поездки в Южную Африку.

ВОЗ назначила специальное заседание на пятницу. Эксперты обсудят, следует ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство».