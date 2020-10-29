Воздвиженское: пристанище Русского Севера в Подмосковье

Любовь к Русскому Северу — в некоторой степени наш национальный феномен. Хотя если смотреть шире, то у скандинавов даже есть специальное слово для этого чувства: «norrstrang», которое дословно переводится как «жажда севера». Так что не будем присваивать эту иррациональную тягу своей национальной специфике, но суть вопроса от этого не изменится.

Есть категория людей, у которой с этой территорией устанавливается особенная связь. И после «инициации» человеку необходимо бывать на северной земле; чем чаще, тем лучше. Земля эта – не только природный ландшафт, а объекты архитектуры, культуры и быта, особенности менталитета, свойственные местному населению и какое-то ощущение на кончиках пальцев. Можно ли все это собрать воедино и взять с собой? Оказалось, что да.