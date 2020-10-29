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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Жизнь планеты

Воздвиженское: пристанище Русского Севера в Подмосковье

Текст и фото: Юлия Невская
29 октября 2020
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Курная изба, построенная в конце 19 века в Архангельской области. Привезена и отреставрирована в Подмосковье. Фото сделано до реконструкции двора избы. Гончарная мастерская, построенная недавно с соблюдением старинной технологии деревянного зодчества.
Недалеко от Москвы, в 50 км по Ярославскому шоссе, уже больше десяти лет есть территория Русского Севера. Люди здесь регулярно собираются вместе, обучаются ремеслам и воссоздают традиционный быт. Сами они это место называют по-разному: «музей живой северной архаики», «плотницкий двор "Новое старое"» или просто «Воздвиженское» — по названию села.

Любовь к Русскому Северу — в некоторой степени наш национальный феномен. Хотя если смотреть шире, то у скандинавов даже есть специальное слово для этого чувства: «norrstrang», которое дословно переводится как «жажда севера». Так что не будем присваивать эту иррациональную тягу своей национальной специфике, но суть вопроса от этого не изменится.

Есть категория людей, у которой с этой территорией устанавливается особенная связь. И после «инициации» человеку необходимо бывать на северной земле; чем чаще, тем лучше. Земля эта – не только природный ландшафт, а объекты архитектуры, культуры и быта, особенности менталитета, свойственные местному населению и какое-то ощущение на кончиках пальцев. Можно ли все это собрать воедино и взять с собой? Оказалось, что да.

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Рисунок курной избы, сделанный до реконструкции двора избы. Сделан Александром Лепешкиным, одним из реставраторов артели.
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Курная изба после реконструкции двора, сделанной на средства фонда Президентских грантов.

Воздвиженское — это утопия, которую действительно получилось создать. Она видимая и осязаемая, определяется на картах, имеет свой сайт и существует уже больше двенадцати лет. Подобное место появилось поблизости от Москвы только потому, что оно необходимо тем людям, которые испытывают потребность постоянно прикасаться к Северу и быть на связи с людьми, разделяющими их ценности.

Действительно, получается, что кусок земли вместе со всем его наполнением можно упаковать и забрать с собой. Но для того, чтобы он «ожил» на новом месте, там должны происходить процессы, свойственные этой территории изначально. Иными словами, там должны быть соответствующие объекты архитектуры, культуры, быта. И верные люди.

Как все начиналось

Все началось с того, что основатель и руководитель Воздвиженского Дмитрий Александрович Соколов перевез из Каргопольского района Архангельской области старинную курную избу. Соколо — профессиональный реставратор деревянного зодчества, посвятивший всю свою жизнь спасению архитектуры Русского Севера. Каргопольскую избу в ближайшую зиму должны были распилить на дрова, поэтому он выкупил ее по цене дров и перевез в Подмосковье в 2008 году. Реставрировали ее уже здесь на месте. Сам Дмитрий Соколов говорил с усмешкой: «Ну а как ещё показать москвичам север?»

Со временем вокруг Соколова стала собираться артель плотников-реставраторов и волонтеры, которые хотели освоить ремесло и поучаствовать в общем деле. Основной задачей было создание музея живой северной архаики — места, где люди смогут посмотреть на старинный быт, обучиться ремеслам и окунуться в особенную атмосферу. С осени до весны такие работы идут в Воздвиженском, а в летний сезон желающие вместе ездят на реставрации.

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Соколов Дмитрий Александрович, основатель и руководитель проекта. Кадр сделан внутри малой северной избы.
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Малая северная изба, построенная в 90-e годы XX века.
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Реставрационные курсы в Воздвиженском. В рамках курса реставрируют амбар, привезенный из республики Коми.

В этом году Воздвиженскому исполнилось 12 лет. В апреле Дмитрия Александровича не стало, но дело его живёт. Людей, которых от собрал вокруг себя в реставрационной среде, называют «птенцы гнезда Соколова». Они продолжили трудиться и в музее живой архаики, и на Севере.

«Мы делаем абсолютно реальное, надежное и простое дело. Мы живем простой идеей», — говорил Соколов. «Назначение человека в продолжении рода, но не только в физическом смысле. Главное – это понимание прошлого со всеми его ценностями, сохранение их в себе и передача дальше. Прошлое — это единственное, что у нас на самом деле есть. Настоящее — это только мгновение между прошлым и будущим».

Объекты и планы

Курная изба стала первым объектом Воздвиженского. Она является уникальным памятником архитектуры, таких строений осталось очень мало. На территории центральной части России эта изба — единственная. Название «курная» пошло от особой системы отопления, которая позволяла сохранять больше тепла в холодное время года и была широко распространена на Русском севере. Дым из печи выводился не наружу через трубу, он выходил в жилое помещение под потолок, а оттуда на улицу через волоковые окна. При этом конструкция была продумана таким образом, что люди внутри помещения могли свободно дышать. В курных избах высокие потолки, и дым выходит из печи выше роста человека.

Изба сохранилась не полностью. К тому моменту, как Соколов ее выкупил, двор был уже разрушен, осталась только жилая часть. Осенью 2019 года Воздвиженское получило Президентский грант в номинации «Сохранение культурного наследия» на реконструкцию этого двора в исконном виде по традиционной технологии. Сейчас идут финальные работы, в этот двор перенесут мастерские из основной части избы. А саму курную избу можно будет полноценно использовать как музей.

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Часовня, построенная мастерами артели для местного храма в селе Воздвиженское. Она построена по традиционной технологии северного деревянного зодчества. Часовня используется по назначению.
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Реконструкция двора курной избы. Июнь 2020 года.
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Обсуждение плана постройки кузницы.
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Кузница на этапе финальных работ. Дети мастеров, волонтеров и гостей, которые приезжают в Воздвиженское.

Понятие «музей живой северной архаики» предполагает, что здесь полностью воссоздадут быт и атмосферу Русского Севера. Но это будут не витрины с неприкосновенными экспонатами, а доступная для людей среда. Сейчас в избе находятся мастерские, но при этом здесь уже проводятся лекции, мастер-классы и отмечаются праздники за большим столом.

В августе была первая попытка создать традиционную глинобитную печь. К сожалению, инструкции в таком деле не существует — это одно из тех умений, которое передавалось от человека к человеку. Носителей такого знания теперь сложно найти. Поэтому мастера делали печь, основываясь на обрывках материалов из исторических книг, старых фотографиях и банальной логике. В ближайшее время печь начнут использовать.

В Воздвиженском есть ещё несколько привезенных с севера объектов. Один из них — малая изба с множеством декоративных резных элементов. Она относительно новая, была построена в Архангельской области в 90-е годы прошлого столетия. Ее мастера используют для хозяйственных нужд. На первом этаже готовят еду и собираются за одним столом в обычные дни. На втором остаются переночевать при необходимости.  

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В Воздвиженском люди не только вместе работают, но и отдыхают, отмечают праздники. Застолье в день зимнего солнцестояния в курной избе.
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Малая северная изба.
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Проект указателя, который планируют поставить на дороге около поворота на плотницкий двор.
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Реставрация амбара, привезенного из республики Коми.

Другой объект — амбар, его привезли из республики Коми в 2018 году и сейчас заканчивают реставрацию строения. По словам хозяйки, у которой его выкупили, он был построен в конце XIX-начале 20 века. Скоро его начнут использовать по назначению — хранить в нем вещи и запасы продуктов.

Еще несколько объектов сделаны по традиционной технологии уже на месте. Гончарная мастерская, баня «по-чёрному», часовня для местного храма, кузница. Все они уже полностью готовы и используются, только кузница пока находится на финальном этапе работ.

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Замочная скважина часовни, которую построили мастера артели для местного храма в селе Воздвиженское. Часовня построена около 10 лет назад по старинной технологии.
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Мастер-класс по традиционному гончарному мастерству.

Увидимся в Воздвиженском в субботу

Официальный день сбора в Воздвиженском — суббота, но и в другие дни там обязательно есть кто-то из мастеров и волонтеров. Всегда можно приехать, чтобы просто посмотреть на все своими глазами, как-то посильно поучаствовать или начать обучаться ремеслу. Сейчас уже проходят плотницкие и реставрационные курсы, к которым скоро добавится обучение гончарному мастерству и кузнечному делу.

Здесь собираются люди совершенно разного возраста, профессий и уровня достатка. Их объединяет желание работать руками, тяга к Северу и его атмосфере, необходимость в ощущении братства. В Воздвиженском действует очень простой принцип: неважно, кто ты и откуда пришел, если ты готов с уважением относиться к другим и чувствуешь необходимость быть здесь, дело найдётся.

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Столярная мастерская в курной избе. Плотники-реставраторы обсуждают рабочие моменты.
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Изготовление глинобитной печи в курной избе, август 2020 года. До этого в избе стояла современная печь. В ближайшее время планируется полностью воссоздать старинный интерьер избы.
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Мастер-класс по изготовлению поморских козулей на осеннем празднике в Воздвиженском, сентябрь 2020.
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Андрей, плотник-реставратор, который около 5 лет назад пришел волонтером в артель. Андрей пьет чай в малой северной избе.

«Я пришел сюда на плотницкие курсы, потому что хотел освоить навык работы с деревом, а в итоге получил ещё и интерес к сфере реставрации и определенной самобытности: как раньше жили люди, как они видели мир и себя относительно этого мира», — рассказывает Алексей Напалков, инженер-электрик из Москвы. Он попал в Воздвиженское в 2017 году и с тех пор принимает активное участие во всей работе, в том числе в реставрации объектов на Севере.

История Алексея не уникальная. Кто-то с Соколовым был с самого начала, но в основном все пришли позже в поисках чего-то большего, им было мало просто жить и работать в большом городе, хотелось ощущения созидания и осмысленности происходящего. И то, и другое они нашли здесь.

«Большинство живут ради себя и для себя. Я тоже большую часть жизни и большую часть года живу так. Но Воздвиженское и реставрационные сезоны — это попытка оставить след и сделать что-то полезное для общества, для истории, для своей культуры. Мы все здесь сходимся на том, что есть у нас одно общее чувство, которое просто не возможно сформулировать словами», — говорит Владимир Быстров, офисный работник из столицы.

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Александр в процессе обучения плотницкому делу на курсах, которые проходят в артели.
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Первые попытки протопить новую глинобитную печь в курной избе.
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Резчик по дереву Александр Ладонин на крыльце малой северной избы.

Это чувство и становится тем материалом, который прочно скрепляет людей и вдохновляет их вместе заниматься тяжелым физическим трудом, проводить свои выходные и отпуска не так, как другие. Кого-то это чувство вдохновило на то, чтобы радикально поменять жизнь и стать профессиональным плотником-реставратором или даже переехать жить на север. По сути, все эти люди говорят одно и то же: в этом деле, в этом месте, которое является островком Русского Севера в тысяче километров от его основной территории, они чувствуют настоящую жизнь. А от ощущения настоящей жизни и своего места отказаться очень сложно.

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