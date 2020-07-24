Возрождение долины: как хранят традиции в Омо — «колыбели человечества»
В конце долгого дня мы подошли к деревне Корчо. На берегу озера дуэтом пели тропические птички бубу. Круглые хижины, сплетенные из веток, притулились у подножья гор. Видно было, как мальчики уводили скот на ночь за изгородь.
На закате пришли воины. Молодые мужчины – на их телах белой глиной и мелом выведены круговые узоры – встали полукругом под восходящей луной. Рядом столпились женщины в ожерельях и юбках из промасленных шкур. Мужчины хлопали в ладоши и завораживающе пели, а потом принялись высоко подпрыгивать. Женщины не остались в стороне, тоже стали хлопать и затем – одна за другой выбирать себе мужчину из полукруга. Топая ногами, пары пустились в пляс, толкая друг друга бедрами: танец был одновременно эротичным и веселым.
Эфиопию часто называют живым музеем. По всей стране сохранилось множество разных племен и народностей, но в Долине реки Омо на юго-западе страны разнообразие, какого нет нигде. Корчо – деревня племени кара, одного из 16 живущих в бассейне Омо-Туркана. Во всех племенах существуют многовековые традиции украшения тела и культура сложных церемоний. В Долине Омо человек считается богатым, если у него много скота. На праздники мужчины раскрашивают свои тела и пьют коровью кровь для поднятия духа.
И мужчины, и женщины шрамируют верхнюю часть тела для красоты (впрочем, не только для красоты: с помощью узоров демонстрируется принадлежность к роду). В племени мурси существует и другая древняя традиция: девушки вставляют в нижнюю губу глиняные шайбы разных размеров.
Исторически племена пребывали в изоляции так долго, что о народности, к которой принадлежат, люди узнали лишь недавно. Аддис-Абеба для них как другая планета. Долина Омо – это древняя Африка, не тронутая современным миром.
Однако современный мир, разумеется, вторгся в жизнь Омо безо всякого приглашения. Правительство Эфиопии строит каскад из пяти дамб в верхней части реки, и работы уже сказались на гидрологии. Из-за дамб не происходят ежегодные разливы, дающие воду для пастбищ и возделывания земли, а значит, нарушается многовековой уклад жизни племен.
Я приехал в Омо из Аддис-Абебы. В пути я провел три долгих дня: ландшафты эфиопского нагорья пересечены дорогами, по которым передвигаются в основном пешком – на машине тут проехать сложно. Мужчины идут впереди, а женщины – чуть позади, согнувшись под тяжестью внушительных мешков. Заметил я и нескольких колоритных всадников в соломенных шляпах и с длинными кнутами. Под красивым зонтиком от солнца прошел священник в белом одеянии.
На третий день пути мы начали спускаться с возвышенности. Вид открывался на огромные просторы; далеко, у самого горизонта, высились утесы. Это была совсем другая Африка: безлюдная саванна, утопавшая в акациях. На скале, нависающей над дорогой, появился часовой – высокий мужчина с копьем, словно охраняющий границу нового мира. Весьма символичный для всего континента образ.
Исторически племена пребывали в изоляции так долго, что о народности, к которой принадлежат, узнали лишь недавно.
Через несколько часов я уже уютно устроился в лесном лагере Лэйлс на восточном берегу Омо. Это один из немногих сафари-лагерей на территории Эфиопии. Здесь все напоминает о первых путешествиях по Африке: классические палатки в тени фиговых деревьев, деревянные сундуки, складные стулья, сетки от комаров, керосиновые лампы. Обслуживают тут по-доброму и без избыточного лоска.
Лагерь Лэйлс – это совместный проект племени кара и компании Wild Expeditions, которая организует экологически безопасные туры по стране. Проект обеспечивает племя работой и деньгами, сохраняя при этом ценности кара и их традиции. На полученные деньги строится оросительная система, работающая на солнечной энергии. Из-за проблем, вызванных дамбами, только такая система позволит выращивать на берегах реки сорго (злаковые растения, которые растут в Африке), фрукты, овощи и травы. Урожай можно будет продавать на кухнях в лагере.
Из Лэйлс выезжают обычно на лодках, чтобы не тревожить местное население, которое, к слову, приезжие видят редко. Как-то утром мы поплыли вниз по реке и попали в целый лабиринт каналов в дельте. В лесах на берегу громко ссорились обезьяны колобусы. Дети спокойно плескались и играли недалеко от греющихся на солнце крокодилов. Из-за деревьев, размахивая луками и стрелами, выбежала группа мальчиков.
Омо называют колыбелью человечества. 40 лет назад ЮНЕСКО объявила долину реки объектом Всемирного наследия, заявив, что местные древние каменные инструменты – «доказательства самого раннего труда первобытного человека».
Полвека назад недалеко от лагеря Лэйлс были обнаружены остатки первобытного Homo sapiens возрастом почти 200 тысяч лет. Находка доказала, что Долина реки Омо была одним из первых поселений древних людей. И если вам это место покажется райским садом, поверьте, вы будете весьма недалеки от истины.
Тарелка невесты
Хотя у мужчин из племен Долины реки Омо есть огнестрельное оружие, местное население не живет за счет охоты: люди выращивают овощи и фрукты, разводят рогатый скот. Чем больше глиняная тарелка, вставленная в нижнюю губу девушки, тем больше в ее семье рогатого скота, который может достаться жениху в качестве приданого.