Врачам удалось спасти ребенка, родившегося на 21-й неделе беременности. Это рекорд

5 июля 2020 года в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) родилась пара близнецов: Кёртис Минс и его сестра К’Асия (C'Asya). По данным UAB, у близнецов, которым при рождении была всего 21 неделя и один день, вероятность выжить составляла менее процента. Оптимальным сроком рождения для детей считается 40 недель беременности.
К’Асия не отреагировала на лечение и умерла на следующий день после родов, однако частота сердечных сокращений и уровень кислорода Кёртиса начали улучшаться.
Кёртису оказывали постоянную медицинскую помощь, чтобы помочь ему дышать, регулировать температуру тела и принимать пищу. Примерно через три месяца врачи смогли отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.
По словам доктора Колм Трэверс, доцента отделения неонатологии, которая помогала ухаживать за Кёртисом, этот ребенок бросил вызов всем научным прецедентам. Возраст и вес при рождении являются двумя ключевыми факторами, определяющими, выживет ли младенец. Шансы на выживание также увеличиваются, если ребенок женского пола, если он рождается один и если мать принимала стероиды, чтобы спровоцировать развитие легких плода до его рождения. Кёртис не соответствовал ни одному из этих критериев.
На момент рождения младенец весил всего 420 граммов, что составляет примерно одну седьмую веса нормального среднестатистического новорожденного. Его выписали из больницы через девять месяцев после рождения, снабдив зондом для кормления и кислородом в баллонах.
Мишель Батлер, мать Кёртиса, получила сертификат Книги рекордов Гиннеса, в котором указано, что этот ребенок является «самым недоношенным» выжившим младенцем в мире. Предыдущий рекордсмен Ричард Хатчинсон родился всего за месяц до Кёртиса, на 21 неделе и двух днях беременности, 5 июня 2020 года. До этого рекорд оставался неизменным в течение 34 лет.