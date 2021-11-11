Врачам удалось спасти ребенка, родившегося на 21-й неделе беременности. Это рекорд

5 июля 2020 года в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) родилась пара близнецов: Кёртис Минс и его сестра К’Асия (C'Asya). По данным UAB, у близнецов, которым при рождении была всего 21 неделя и один день, вероятность выжить составляла менее процента. Оптимальным сроком рождения для детей считается 40 недель беременности.

К’Асия не отреагировала на лечение и умерла на следующий день после родов, однако частота сердечных сокращений и уровень кислорода Кёртиса начали улучшаться.