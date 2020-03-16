Все свитки Мертвого моря в вашингтонском музее оказались подделкой

Музей объявил, что все 16 фрагментов свитков Мертвого моря, выставленные в качестве экспонатов, являются современными подделками.
Знаменитые свитки или Кумранские рукописи были впервые обнаружены в пещерах в окрестностях Мертвого моря в 1947 году. Специалисты называют эту находку одной из важнейших в ХХ веке. Исследование рукописей подтвердило, что по крайней мере некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине. 100 тысяч фрагментов подлинных свитков Мертвого моря хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме.
Однако в 2002 году на рынке антиквариата появились около 70 новых фрагментов рукописей, которые выдавались за кумранские. Их появление связано с военным конфликтом между США и Ираком. Дестабилизация обстановки в Ираке привела к тому, что музеи и археологические объекты начали подвергаться массовому разграблению. Только из Национального музея Ирака исчезло около 15 тысяч культурных артефактов.
Музей Библии в Вашингтоне приобрел в октябре 2017 года 16 фрагментов якобы Кумранских рукописей. В конце 2018 года Музей Библии организовал экспертизу, которая показала, что 5 из 16 фрагментов «обладают характеристиками, несовместимыми с древним происхождением». Эти фрагменты были изъяты из экспозиции, а для экспертизы остальных были привлечены эксперты Art Fraud Insights. Тщательное исследование показало, что все они являются преднамеренной подделкой.
Подделка оказалась довольно хитроумной. Как сообщили эксперты, фальсификаторы использовали кожу, вероятно, снятую с древних сандалий или туфель, найденных в пустыне, а затем нанесли на нее чернила. Кожа была покрыта белковым клеем, который укреплял ее и придавал блеск, аналогичный тому, который имели подлинные свитки Мертвого моря, написанные на пергаменте. Кроме того, подделанные фрагменты были присыпаны глинистыми минералами, которые, как было установлено, соответствуют осадкам из Кумрана.
Для изучения фрагментов ученые пользовались современными методами исследований, включая метод многоспектрального и отражательного наложения структур, традиционную и трехмерную микроскопию, микрохимические испытания и другие.
В октябре 2019 года представители Британского общества исследований Египта, некоммерческой организации, управляющей проектом «Папирус», заявили, что оксфордский ученый Дирк Оббинк занимался кражей и продажей «по меньшей мере 11 древних фрагментов Библии» семье Грин, владеющим музеем.
Директор музея Гарри Харгрейв заявил, что музей всегда старается быть объективным и правдивым. «Мы стали жертвами искажения фактов или мошенничества», — отметил он.
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