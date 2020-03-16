Все свитки Мертвого моря в вашингтонском музее оказались подделкой

Музей объявил, что все 16 фрагментов свитков Мертвого моря, выставленные в качестве экспонатов, являются современными подделками.

Знаменитые свитки или Кумранские рукописи были впервые обнаружены в пещерах в окрестностях Мертвого моря в 1947 году. Специалисты называют эту находку одной из важнейших в ХХ веке. Исследование рукописей подтвердило, что по крайней мере некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине. 100 тысяч фрагментов подлинных свитков Мертвого моря хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме.

Однако в 2002 году на рынке антиквариата появились около 70 новых фрагментов рукописей, которые выдавались за кумранские. Их появление связано с военным конфликтом между США и Ираком. Дестабилизация обстановки в Ираке привела к тому, что музеи и археологические объекты начали подвергаться массовому разграблению. Только из Национального музея Ирака исчезло около 15 тысяч культурных артефактов.

Музей Библии в Вашингтоне приобрел в октябре 2017 года 16 фрагментов якобы Кумранских рукописей. В конце 2018 года Музей Библии организовал экспертизу, которая показала, что 5 из 16 фрагментов «обладают характеристиками, несовместимыми с древним происхождением». Эти фрагменты были изъяты из экспозиции, а для экспертизы остальных были привлечены эксперты Art Fraud Insights. Тщательное исследование показало, что все они являются преднамеренной подделкой.