Всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»: покажите красоту любимых мест

Если вы любите путешествовать по России, то наверняка у вас уже есть свой фаворит среди локаций для посещения и фотосъемки. Где вам захватывало дух не на шутку – на Чуйском тракте, который входит в десятку красивейших дорог мира? В неизведанной якутской тундре? На безлюдных плато? Под мерцающим светом северных сияний на Кольском полуострове?
Где бы это ни было, приглашаем вас рассказать о своем самом любимом месте в России – всего одной фотографией. Или фантастической иллюстрацией!
Почта Банк запустил всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна», чтобы продемонстрировать самые удивительные, живописные и необычные места нашей страны. Любой желающий может прислать на конкурс свое фото и показать, как выглядит именно его Россия.
В конкурсе три номинации – и подойдут они не только заядлым фотографам, но и всем людям с безграничной фантазией (при наличии соответствующих навыков).
- «Широка моя страна» – в номинации участвуют пейзажные фотографии, запечатлевшие природу России во всем ее многообразии. Лучшие работы этой номинации попадут в галерею карт банка с индивидуальным дизайном.
- «Почта Банк здесь!» – в этой номинации принимаются фото с брендом или символикой Почта Банка. Это может быть фотография отделения, человека с картой или мерчем банка.
- «Почта Панк» – для тех, кто умеет и любит работать в графических редакторах. Ждем иллюстрации в стиле киберпанк, в которых соединятся новейшие технологии, бренд Почта Банка и атмосфера отдаленных уголков нашей страны.
Победителей ждут крутые призы – сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера.
Какие сроки? Работы принимаются на сайте конкурса до 26 ноября. Затем, в период с 27 ноября по 11 декабря, народным голосованием на сайте будут определены шорт-листы, из которых жюри конкурса выберет призеров – по три победителя в каждой номинации. Еще шесть работ получат призы зрительских симпатий. Список всех победителей будет опубликован до 23 декабря 2021 года на сайте конкурса.
Кто в жюри? В жюри конкурса вошли авторитетные фотографы и общественные деятели: Андрей Карбуков, Павел Маркелов, шеф-фотограф National Geographic Россия Андрей Каменев, заместитель председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Вадим Ковалев и другие.
А призы? Главные победители получат сертификаты в магазин фототехники, iPhone 13 Pro, квадрокоптер, графический планшет, монитор для компьютера. «Бронзовых» призеров в каждой номинации ждут подарки от партнера конкурса компании Skillbox - сертификаты на обучение.
Как принять участие? Подать заявку на участие в фотоконкурсе «Широка моя страна» и подробнее ознакомиться с правилами можно на сайте конкурса.