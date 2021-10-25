Всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»: покажите красоту любимых мест

Если вы любите путешествовать по России, то наверняка у вас уже есть свой фаворит среди локаций для посещения и фотосъемки. Где вам захватывало дух не на шутку – на Чуйском тракте, который входит в десятку красивейших дорог мира? В неизведанной якутской тундре? На безлюдных плато? Под мерцающим светом северных сияний на Кольском полуострове?

Где бы это ни было, приглашаем вас рассказать о своем самом любимом месте в России – всего одной фотографией. Или фантастической иллюстрацией!

Почта Банк запустил всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна», чтобы продемонстрировать самые удивительные, живописные и необычные места нашей страны. Любой желающий может прислать на конкурс свое фото и показать, как выглядит именно его Россия.

В конкурсе три номинации – и подойдут они не только заядлым фотографам, но и всем людям с безграничной фантазией (при наличии соответствующих навыков).