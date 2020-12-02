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Жизнь планеты

Выращенное в лаборатории мясо впервые поступит в продажу

National Geographic Россия
02 декабря 2020
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Наггетсы из выращенной курятины
Фото: Hampton Creek / Eat Just
Первой страной, одобрившей коммерческое распространение продукта, стал Сингапур.

Продовольственное агентство Сингапура после проверки безопасности выдало американской компании Eat Just разрешение на продажу своих продуктов в стране. В ближайшее время в рестораны Сингапура поступят наггетсы «Сhicken bites» из куриного мяса, выращенного в лаборатории. Как отмечают в компании, это одобрение может открыть дверь в будущее, когда всё мясо будет производиться без убийства домашнего скота.

Принцип выращивания мяса в упрощенном виде повторяет принцип выращивания любой ткани: из образца мышцы животного выделяют стволовые клетки, которые затем размножают в специальной питательной среде, содержащей гормоны и факторы роста, и заставляют дифференцироваться в мышечные волокна.

В компании сообщают, что клетки куриц получают при помощи прижизненной биопсии, и процесс не требует убийства животных. Клетки для продукта Eat Just выращивают в биореакторе объемом 1200 литров, а затем комбинируют с растительными ингредиентами. По словам представителя компании Джоша Тетрика, для более масштабного производства компании понадобятся биореакторы объемом 10 000 или 50 000 литров.

Среда для выращивания на производственной линии в Сингапуре включает фетальную бычью сыворотку, которая извлекается из крови плода. Компания сообщила, что на следующей производственной линии будет использоваться сыворотка на растительной основе, но ее не было в наличии, когда два года назад начался процесс утверждения продукта в Сингапуре.

«Я думаю, что это одобрение — одна из самых важных вех в пищевой промышленности за последние несколько десятилетий. Это открытая дверь, и мы и другие компании должны воспользоваться этой возможностью. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет это приведет к тому, что большая часть мяса не потребует убийства ни одного животного или вырубки деревьев», — Джош Тетрик.

Пока компания договорилась о добавлении культивированной курицы в меню одного из сингапурских ресторанов и постепенно будет расширять производство, договариваясь с другими ресторанами, а потом и магазинами. Сейчас продукт стоит значительно дороже обычной курицы, но в Eat Just утверждают, что в будущем затраты на его производство значительно снизятся, и культивируемое мясо будет дешевле обычного.

Выращивание мяса называют перспективным как с точки зрения этики, так и с точки зрения экологии. Выращивание скота поставляет в атмосферу 14,5 процента от общего объема выбрасываемых парниковых газов, а пастбища и поля, засеянные кормовыми культурами, занимают 80 процентов сельскохозяйственных земель.

В настоящее время в мире ежедневно забивают на мясо около 130 миллионов кур и 4 миллиона свиней. По весу 60% млекопитающих на Земле составляют домашний скот, 36% — люди и только 4% — дикие животные.

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