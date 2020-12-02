Выращенное в лаборатории мясо впервые поступит в продажу

Продовольственное агентство Сингапура после проверки безопасности выдало американской компании Eat Just разрешение на продажу своих продуктов в стране. В ближайшее время в рестораны Сингапура поступят наггетсы «Сhicken bites» из куриного мяса, выращенного в лаборатории. Как отмечают в компании, это одобрение может открыть дверь в будущее, когда всё мясо будет производиться без убийства домашнего скота.

Принцип выращивания мяса в упрощенном виде повторяет принцип выращивания любой ткани: из образца мышцы животного выделяют стволовые клетки, которые затем размножают в специальной питательной среде, содержащей гормоны и факторы роста, и заставляют дифференцироваться в мышечные волокна.

В компании сообщают, что клетки куриц получают при помощи прижизненной биопсии, и процесс не требует убийства животных. Клетки для продукта Eat Just выращивают в биореакторе объемом 1200 литров, а затем комбинируют с растительными ингредиентами. По словам представителя компании Джоша Тетрика, для более масштабного производства компании понадобятся биореакторы объемом 10 000 или 50 000 литров.

Среда для выращивания на производственной линии в Сингапуре включает фетальную бычью сыворотку, которая извлекается из крови плода. Компания сообщила, что на следующей производственной линии будет использоваться сыворотка на растительной основе, но ее не было в наличии, когда два года назад начался процесс утверждения продукта в Сингапуре.