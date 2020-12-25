Высокая энергия

Большой Сочи — уже несколько лет не только главный пляжный курорт страны, не только ведущее направление для горнолыжного и оздоровительного отдыха, но и место расположения инновационного и образовательного центра «Сириус». Здесь, буквально в паре шагов от знаменитого Олимпийского парка, помогают развивать таланты одаренным детям, проявившим способности в области естественных наук, искусств и спорта. И не случайно конференция NEXT 75 состоялась в новом зале «Атом», который находится в Парке науки и искусства «Сириус» — решение проблем, стоящих сегодня перед человечеством, во многом будет лежать на тех, кто сейчас еще учится в старших классах школы.

Каждый из спикеров во время своего выступления старался не только проанализировать ключевые проблемы цивилизации, но и дать напутствие следующим поколениям. Например, доктор наук, заведующий кафедрой природы и человечества в Университете Стоуни-Брук (США) Карл Сафина посоветовал людям перестать считать себя верхушкой мироздания и осознать, что мы лишь часть жизни на планете наравне с другими живыми существами, у которых столько же прав на жизнь, сколько и у человека. Лауреат Нобелевской премии мира и премии «Глобальная энергия» Родней Джон Аллам высказал мнение, что если человечеству удастся снизить количество СО2 в атмосфере, климат придет в норму, и нам удастся избежать разрушительных последствий глобального потепления — таяния ледников, опустынивания и вымирания животных. Воздухоплаватель, посол доброй воли ООН Бертран Пиккар ратовал за солнечную энергетику, которая уже сейчас способна творить чудеса — например, позволяет совершить кругосветный перелет на самолете на солнечных батареях. Ему оппонировал президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис, который подчеркивал, что добиться устранения выбросов парниковых газов и при этом обеспечить энергозапросы человечества — задача невероятно трудная, так как возможности использования солнечной и ветровой энергии ограничены. В качестве альтернативы ученый предложил активнее развивать атомную энергетику — в том числе, мобильные АЭС малой мощности.