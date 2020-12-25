Высокая энергия
Большой Сочи — уже несколько лет не только главный пляжный курорт страны, не только ведущее направление для горнолыжного и оздоровительного отдыха, но и место расположения инновационного и образовательного центра «Сириус». Здесь, буквально в паре шагов от знаменитого Олимпийского парка, помогают развивать таланты одаренным детям, проявившим способности в области естественных наук, искусств и спорта. И не случайно конференция NEXT 75 состоялась в новом зале «Атом», который находится в Парке науки и искусства «Сириус» — решение проблем, стоящих сегодня перед человечеством, во многом будет лежать на тех, кто сейчас еще учится в старших классах школы.
Каждый из спикеров во время своего выступления старался не только проанализировать ключевые проблемы цивилизации, но и дать напутствие следующим поколениям. Например, доктор наук, заведующий кафедрой природы и человечества в Университете Стоуни-Брук (США) Карл Сафина посоветовал людям перестать считать себя верхушкой мироздания и осознать, что мы лишь часть жизни на планете наравне с другими живыми существами, у которых столько же прав на жизнь, сколько и у человека. Лауреат Нобелевской премии мира и премии «Глобальная энергия» Родней Джон Аллам высказал мнение, что если человечеству удастся снизить количество СО2 в атмосфере, климат придет в норму, и нам удастся избежать разрушительных последствий глобального потепления — таяния ледников, опустынивания и вымирания животных. Воздухоплаватель, посол доброй воли ООН Бертран Пиккар ратовал за солнечную энергетику, которая уже сейчас способна творить чудеса — например, позволяет совершить кругосветный перелет на самолете на солнечных батареях. Ему оппонировал президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис, который подчеркивал, что добиться устранения выбросов парниковых газов и при этом обеспечить энергозапросы человечества — задача невероятно трудная, так как возможности использования солнечной и ветровой энергии ограничены. В качестве альтернативы ученый предложил активнее развивать атомную энергетику — в том числе, мобильные АЭС малой мощности.
В ходе обсуждения одной из самых актуальных проблем, которую человечество решает прямо сейчас, — борьбы с новыми заболеваниями, — доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила сожаление, что ученые и фонды, финансирующие науку, не сумели сработать на опережение, а известный нигерийский вирусолог Оевале Томори предупредил о постоянной опасности возникновения очередных эпидемий. Довольно неожиданными спикерами NEXT 75 стали люди искусства, которые редко принимают участие в научных конференциях — актер Данила Козловский и знаменитый оскароносный кинорежиссер и продюсер Оливер Стоун. Они высказали свое эмоциональное отношение к вызовам настоящего и будущего. Например, Оливер вспомнил, что во времена его молодости люди протестовали против всего «атомного», не делая различий между атомной бомбой и атомной энергией. И добавил, что теперь человечеству требуется много чистой недорогой энергии, обеспечить которую могут лишь атомные станции.
Подводя итог трехчасовой конференции, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что во время пандемии человечество убедилось, насколько мала наша планета и насколько в мире все взаимосвязано. Обращая внимания на тот факт, что все происходящее в самом удаленном уголке земли, рано или поздно коснется каждого из нас, он призвал найти совместное решение для предупреждения вызовов и угроз и сделать нашу жизнь лучше. Ведь, как говорится, правильно поставленный вопрос — уже половина ответа.