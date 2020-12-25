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Жизнь планеты

Высокая энергия

25 декабря 2020
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Выступление Карла Сафины, доктора наук, заведующего кафедрой природы и человечества в Университете Стоуни-Брук (США)
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Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
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В середине декабря в Сочи прошла Международная молодежная конференция NEXT 75, приуроченная к 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. Конференция была посвящена наиболее серьезным вызовам, стоящим перед человечеством — дефициту ресурсов, росту населения, новым болезням и экологическим проблемам. Юные делегаты со всей России и более 400 000 зрителей по всему миру, прямые включения именитых спикеров и уникальная возможность задать вопрос ученым — участники конференции NEXT 75 попытались представить, какими будут следующие 75 лет научно-технического прогресса и какое будущее ждет нашу планету.

Большой Сочи — уже несколько лет не только главный пляжный курорт страны, не только ведущее направление для горнолыжного и оздоровительного отдыха, но и место расположения инновационного и образовательного центра «Сириус». Здесь, буквально в паре шагов от знаменитого Олимпийского парка, помогают развивать таланты одаренным детям, проявившим способности в области естественных наук, искусств и спорта. И не случайно конференция NEXT 75 состоялась в новом зале «Атом», который находится в Парке науки и искусства «Сириус» — решение проблем, стоящих сегодня перед человечеством, во многом будет лежать на тех, кто сейчас еще учится в старших классах школы.

Каждый из спикеров во время своего выступления старался не только проанализировать ключевые проблемы цивилизации, но и дать напутствие следующим поколениям. Например, доктор наук, заведующий кафедрой природы и человечества в Университете Стоуни-Брук (США) Карл Сафина посоветовал людям перестать считать себя верхушкой мироздания и осознать, что мы лишь часть жизни на планете наравне с другими живыми существами, у которых столько же прав на жизнь, сколько и у человека. Лауреат Нобелевской премии мира и премии «Глобальная энергия» Родней Джон Аллам высказал мнение, что если человечеству удастся снизить количество СО2 в атмосфере, климат придет в норму, и нам удастся избежать разрушительных последствий глобального потепления — таяния ледников, опустынивания и вымирания животных. Воздухоплаватель, посол доброй воли ООН Бертран Пиккар ратовал за солнечную энергетику, которая уже сейчас способна творить чудеса — например, позволяет совершить кругосветный перелет на самолете на солнечных батареях. Ему оппонировал президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис, который подчеркивал, что добиться устранения выбросов парниковых газов и при этом обеспечить энергозапросы человечества — задача невероятно трудная, так как возможности использования солнечной и ветровой энергии ограничены. В качестве альтернативы ученый предложил активнее развивать атомную энергетику — в том числе, мобильные АЭС малой мощности.

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Ведущие представляют спикера Мигеля Брандао, доцента кафедры промышленной экологии и оценки жизненного цикла Королевского технологического института в Стокгольме

В ходе обсуждения одной из самых актуальных проблем, которую человечество решает прямо сейчас, — борьбы с новыми заболеваниями, — доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила сожаление, что ученые и фонды, финансирующие науку, не сумели сработать на опережение, а известный нигерийский вирусолог Оевале Томори предупредил о постоянной опасности возникновения очередных эпидемий. Довольно неожиданными спикерами NEXT 75 стали люди искусства, которые редко принимают участие в научных конференциях — актер Данила Козловский и знаменитый оскароносный кинорежиссер и продюсер Оливер Стоун. Они высказали свое эмоциональное отношение к вызовам настоящего и будущего. Например, Оливер вспомнил, что во времена его молодости люди протестовали против всего «атомного», не делая различий между атомной бомбой и атомной энергией. И добавил, что теперь человечеству требуется много чистой недорогой энергии, обеспечить которую могут лишь атомные станции.

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На конференции выступали не только представители научных кругов. Слово взял и великий режиссер Оливер Стоун.

Подводя итог трехчасовой конференции, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что во время пандемии человечество убедилось, насколько мала наша планета и насколько в мире все взаимосвязано. Обращая внимания на тот факт, что все происходящее в самом удаленном уголке земли, рано или поздно коснется каждого из нас, он призвал найти совместное решение для предупреждения вызовов и угроз и сделать нашу жизнь лучше. Ведь, как говорится, правильно поставленный вопрос — уже половина ответа.

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