Высокогорный мед из Турции попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили о внесении в перечень рекордов турецкого центаврианского меда, который в феврале продавался по цене в 10 000 евро за килограмм.

Этот мед производится пчелами, живущими в пещере на высоте 2500 метров над уровнем моря вдали от жилых домов и любых других пчелиных семей.

Мед имеет темный цвет и горький вкус. Он обладает высокими лечебными свойствами, поскольку богат магнием, калием, фенолами, флавоноидами и антиоксидантами.