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Жизнь планеты

Высокогорный мед из Турции попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире

National Geographic Россия
18 марта 2021
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Его цена составила 10 000 евро за килограмм.

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили о внесении в перечень рекордов турецкого центаврианского меда, который в феврале продавался по цене в 10 000 евро за килограмм. 

Этот мед производится пчелами, живущими в пещере на высоте 2500 метров над уровнем моря вдали от жилых домов и любых других пчелиных семей. 

Мед имеет темный цвет и горький вкус. Он обладает высокими лечебными свойствами, поскольку богат магнием, калием, фенолами, флавоноидами и антиоксидантами.

Для производства меда пчелы собирают нектар с лекарственных трав, растущих вокруг пещеры. 

В отличие от большинства видов меда, который пчеловоды собирают два-три раза в год, центаврианский можно собрать только один раз в год. Это необходимо для того, чтобы продукта хватило и для самих пчел, которые его делают.

Предварительно собранные образцы отправляются в Институт пищевых продуктов в Турецком научном совете для проверки качества меда и его лечебных свойств. 

«Этот мед нельзя продавать на рынках и в магазинах, потому что пчелы никогда не смогут произвести тонны меда для потребления человеком. Некоторые говорят, что это дорогой мед, а я называю его мировым сокровищем», — говорит основатель компании Centauri Honey Ахмет Эрен Чакир. 

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