Высокогорный мед из Турции попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире

Представители Книги рекордов Гиннеса сообщили о внесении в перечень рекордов турецкого центаврианского меда, который в феврале продавался по цене в 10 000 евро за килограмм.
Этот мед производится пчелами, живущими в пещере на высоте 2500 метров над уровнем моря вдали от жилых домов и любых других пчелиных семей.
Мед имеет темный цвет и горький вкус. Он обладает высокими лечебными свойствами, поскольку богат магнием, калием, фенолами, флавоноидами и антиоксидантами.
Для производства меда пчелы собирают нектар с лекарственных трав, растущих вокруг пещеры.
В отличие от большинства видов меда, который пчеловоды собирают два-три раза в год, центаврианский можно собрать только один раз в год. Это необходимо для того, чтобы продукта хватило и для самих пчел, которые его делают.
Предварительно собранные образцы отправляются в Институт пищевых продуктов в Турецком научном совете для проверки качества меда и его лечебных свойств.
«Этот мед нельзя продавать на рынках и в магазинах, потому что пчелы никогда не смогут произвести тонны меда для потребления человеком. Некоторые говорят, что это дорогой мед, а я называю его мировым сокровищем», — говорит основатель компании Centauri Honey Ахмет Эрен Чакир.