Выставка «2500 лет Боспорскому царству» откроется в Художественном музее Сочи 31 января

В 2020 году в России пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 2500-летию основания Боспорского царства. В VII–V вв. до н. э. на побережье Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации возникли греческие полисы, со временем объединившиеся в Боспорское царство, просуществовавшее 1000 лет.

Сочи, на месте которого 2000 лет назад был город Ампсолида, включён в маршрут туристического и просветительского проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В 2020 году в городе пройдут культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия.

«Золотое кольцо Боспорского царства»В их числе — две выставки в Сочинском художественном музее, первая из которых пройдет с 31 января по 1 марта 2020 года. Это проект «2500 лет Боспорскому царству» сочинского художника Ольги Хрисановой.