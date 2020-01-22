Выставка «2500 лет Боспорскому царству» откроется в Художественном музее Сочи 31 января
В 2020 году в России пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 2500-летию основания Боспорского царства. В VII–V вв. до н. э. на побережье Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации возникли греческие полисы, со временем объединившиеся в Боспорское царство, просуществовавшее 1000 лет.
Сочи, на месте которого 2000 лет назад был город Ампсолида, включён в маршрут туристического и просветительского проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В 2020 году в городе пройдут культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия.
«Золотое кольцо Боспорского царства»В их числе — две выставки в Сочинском художественном музее, первая из которых пройдет с 31 января по 1 марта 2020 года. Это проект «2500 лет Боспорскому царству» сочинского художника Ольги Хрисановой.
Для диалога со зрителем Хрисанова задействует художественные образы, восходящие к Древней Элладе. Линия рисунка, теплый колорит, контуры, образующие цветовые плоскости, обращены к известным нам первоисточникам — античным орнаментам, изображениям на греческих вазах и фресках. Стилизованные под выгоревшую на солнце живопись или вытертую от времени керамику, арт-объекты художника создают особую ауру: зритель и произведение оказываются разделены многими веками. Художник предлагает сократить эту дистанцию, увидеть и почувствовать в древних образах современность.
На выставке зритель найдет узнаваемые мотивы, дышащие историей, но одновременно живые и современные. Они говорят с нами на языке античности, языке великих героев и философов. По замыслу автора, зритель должен почувствовать себя археологом, который находит, изучает памятник и переживает радость открытия, откровение иного мира, очень отличающегося от нашего, но ставшего в основе всей европейской культуры.
Открытие выставки состоится 31 января в Сочинском художественном музее (Выставочный зал 3 этажа). Начало – в 15:00.
Ольга Хрисанова – член союза дизайнеров России с 2001 года, член союза художников России, разработчик программы арт-терапии для детей с особенностями развития, применяющейся в реабилитационных центрах Сочи.