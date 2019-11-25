Выставка «This Is Not a Book»: история философии в пяти книгах

Рене Декарт, «Рассуждение о методе»

Впервые опубликована: в 1637 году в Лейдене

Именно Декарт является открывателем проблемы сознания. Этот философ сформулировал тезис о реальном различии души и тела, ума и материи. Они обладают различными сущностными свойствами и поэтому не сводимы друг к другу.

«Душа, которая делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть».