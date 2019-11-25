Выставка «This Is Not a Book»: история философии в пяти книгах

Специально для «National Geographic Россия» Дмитрий Волков рассказывает о пяти раритетных книгах из своей коллекции (по оформлению которых, кстати, можно проследить и историю книгопечатания).
Рене Декарт, «Рассуждение о методе»
Впервые опубликована: в 1637 году в Лейдене
Именно Декарт является открывателем проблемы сознания. Этот философ сформулировал тезис о реальном различии души и тела, ума и материи. Они обладают различными сущностными свойствами и поэтому не сводимы друг к другу.
«Душа, которая делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть».
Джон Локк, «Опыт о человеческом разумении»
Впервые опубликована: в 1690 году в Лондоне
С этой работой философа Джона Локка изучение мышления и сознания вышло на новый уровень. Благодаря Локку понятие сознания стало одним из ключевых в философии. Он также сформулировал проблему тождества личности и стал классиком компатибилизма: теории, утверждающей совместимость детерминизма и свободы воли. Я отношу себя к сторонникам именно этой теории.
«Человек, стоящий на скале, свободен прыгнуть на двадцать ярдов вниз в море не потому, что он имеет силу совершить противоположное действие, т.е. прыгнуть на двадцать ярдов вверх (ибо он не может сделать этого), а потому он свободен, что в его власти прыгать или не прыгать».
Эфраим Чемберс, «Циклопедия»
Впервые опубликована: в 1728 году в Лондоне
Гигантская «Циклопедия» весом 10 кг является предшественницей французской «Энциклопедии». Это словарь, в котором собрано все знание эпохи к началу XVIII века. Любопытно: несмотря на то, что к этому времени понятие сознания прочно закрепляется в научном лексиконе, ему еще не посвящена отдельная статья. Хотя оно и упоминается в статье «Совесть».
«Философы вместо слова "совесть", которое уместно в теологических вопросах, обычно используют "сознание", под чем они понимают внутреннее переживание вещи, о которой можно иметь ясное и отчетливое понятие».
Иммануил Кант, «Критика чистого разума»
Впервые опубликована: в 1781 году в Риге
Важнейшая общая идея Канта подробно описана в «Критике чистого разума»: это коперниканский переворот. То, что мы познаем в природе, мы сами же в нее и вкладываем, бессознательно формулируя предметы опыта. Эта идея нашла продолжение в философии ХХ века. Только для аналитических философов определяющим наш взгляд на мир стал язык. По выражению Людвига Витгенштейна, границы языка и границы мира совпадают.
«Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, чтó мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, чтó наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой…»
Чарльз Дарвин «Происхождение видов»
Впервые опубликована: в 1859 году в Лондоне
Может показаться странным, что книга Дарвина «Происхождение видов» помещена среди других философских работ. Однако значение Дарвина для современной философии не меньше, чем значение Декарта и Канта. Его теория эволюции дала научное объяснение всему врожденному и априорному в уме человека.
«Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, органическим и неорганическим».