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Выставка «This Is Not a Book»: история философии в пяти книгах

25 ноября 2019
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В Образовательном центре ММОМА с 28 ноября по 26 января пройдет выставка «This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке». Вместе с работами современных художников, таких как Виктор Пивоваров и Павел Пепперштейн, гости смогут увидеть редкие издания трактатов великих философов 17-20 веков. Все дело в том, что Дмитрий Волков не только предприниматель, коллекционер, меценат, но и философ, основавший Московский центр исследования сознания при МГУ.

Специально для «National Geographic Россия» Дмитрий Волков рассказывает о пяти раритетных книгах из своей коллекции (по оформлению которых, кстати, можно проследить и историю книгопечатания).

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Рене Декарт, «Рассуждение о методе»

Рене Декарт, «Рассуждение о методе»

Впервые опубликована: в 1637 году в Лейдене

Именно Декарт является открывателем проблемы сознания. Этот философ сформулировал тезис о реальном различии души и тела, ума и материи. Они обладают различными сущностными свойствами и поэтому не сводимы друг к другу.

«Душа, которая делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть».

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Джон Локк, «Опыт о человеческом разумении»

Джон Локк, «Опыт о человеческом разумении»

Впервые опубликована: в 1690 году в Лондоне 

С этой работой философа Джона Локка изучение мышления и сознания вышло на новый уровень. Благодаря Локку понятие сознания стало одним из ключевых в философии. Он также сформулировал проблему тождества личности и стал классиком компатибилизма: теории, утверждающей совместимость детерминизма и свободы воли. Я отношу себя к сторонникам именно этой теории.

«Человек, стоящий на скале, свободен прыгнуть на двадцать ярдов вниз в море не потому, что он имеет силу совершить противоположное действие, т.е. прыгнуть на двадцать ярдов вверх (ибо он не может сделать этого), а потому он свободен, что в его власти прыгать или не прыгать».

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Эфраим Чемберс, «Циклопедия»

Эфраим Чемберс, «Циклопедия»

Впервые опубликована: в 1728 году в Лондоне 

Гигантская «Циклопедия» весом 10 кг является предшественницей французской «Энциклопедии». Это словарь, в котором собрано все знание эпохи к началу XVIII века. Любопытно: несмотря на то, что к этому времени понятие сознания прочно закрепляется в научном лексиконе, ему еще не посвящена отдельная статья. Хотя оно и упоминается в статье «Совесть».

«Философы вместо слова "совесть", которое уместно в теологических вопросах, обычно используют "сознание", под чем они понимают внутреннее переживание вещи, о которой можно иметь ясное и отчетливое понятие».

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Иммануил Кант, «Критика чистого разума»

Иммануил Кант, «Критика чистого разума»

Впервые опубликована: в 1781 году в Риге 

Важнейшая общая идея Канта подробно описана в «Критике чистого разума»: это коперниканский переворот. То, что мы познаем в природе, мы сами же в нее и вкладываем, бессознательно формулируя предметы опыта. Эта идея нашла продолжение в философии ХХ века. Только для аналитических философов определяющим наш взгляд на мир стал язык. По выражению Людвига Витгенштейна, границы языка и границы мира совпадают.

«Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, чтó мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, чтó наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой…»

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Чарльз Дарвин «Происхождение видов»

Чарльз Дарвин «Происхождение видов»

Впервые опубликована: в 1859 году в Лондоне 

Может показаться странным, что книга Дарвина «Происхождение видов» помещена среди других философских работ. Однако значение Дарвина для современной философии не меньше, чем значение Декарта и Канта. Его теория эволюции дала научное объяснение всему врожденному и априорному в уме человека.

«Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие вариации, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и незаметно, где бы и когда бы ни представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, органическим и неорганическим».