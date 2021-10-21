Японский вулкан выбросил столб пепла высотой почти 4 километра: зрелищное видео

Асо относится к самым активным японским вулканам, и иногда его извержения не обходятся без человеческих жертв. В 1953 году во время извержения погибли шесть человек и более 90 получили ранения, а пять лет спустя число жертв составило 12.

По данным японского кабинета министров, к настоящему времени сообщений о повреждениях или травмах не поступало. Предупреждение об опасности выпущено для города Асо и двух близлежащих городов в префектуре Кумамото, которая находится в северо-центральной части южного острова Кюсю. Столб дыма над вулканом достигал 3,5 километра в высоту. Пирокластический поток залил западный склон горы, протянувшись на 1,3 километра.