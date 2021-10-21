Японский вулкан выбросил столб пепла высотой почти 4 километра: зрелищное видео

20 октября на юге Японии произошло извержение вулкана Асо, поднявшего в небо массивный столб дыма. Государственное метеорологическое агентство оценило опасность на уровне 3: необходимости в эвакуации еще нет, но к горе приближаться запрещено.
BREAKING: Mount Aso erupts in southern Japan pic.twitter.com/OWec2fwnOu— BNO News (@BNONews) October 20, 2021
Асо относится к самым активным японским вулканам, и иногда его извержения не обходятся без человеческих жертв. В 1953 году во время извержения погибли шесть человек и более 90 получили ранения, а пять лет спустя число жертв составило 12.
По данным японского кабинета министров, к настоящему времени сообщений о повреждениях или травмах не поступало. Предупреждение об опасности выпущено для города Асо и двух близлежащих городов в префектуре Кумамото, которая находится в северо-центральной части южного острова Кюсю. Столб дыма над вулканом достигал 3,5 километра в высоту. Пирокластический поток залил западный склон горы, протянувшись на 1,3 километра.
Вулканические породы были разбросаны на расстояние 900 метров от кратера, а пепел долетел не только до городов в Кумамото, но и в соседнюю префектуру Миядзаки. Фермеры уже подсчитывают убытки: в сезон сбора урожая часть его неизбежно стала непригодной.
【フォト特集】知事「一番恐ろしいのは風評被害」 阿蘇山噴火から一夜明け https://t.co/C3QlHeYq2s— 産経ニュース (@Sankei_news) October 21, 2021
噴煙が流れた高森町では、ブラシのついた清掃車が路面の灰を取り除いた。町によると、２１日までに数十トンを回収する見込みという。
По своему типу Асо – это кальдера диаметром 24х18 км с высшей точкой 1592 метра. В середине кальдеры сформировалось около 17 конусов. В разное время активность проявляют разные кратеры, но наиболее «живым» является первый кратер, Накадаке: он не засыпает уже более 1500 лет. Он же выбрасывает дым и сейчас.
#MountAso Aso Volcano Japan. I was lucky enough to walk around the rim of this Volcano that has erupted in Japan today. #kyushu #caldera #Japan #volcano #asovolcano pic.twitter.com/OIY6FkLMwt— Dave Planes travel videos (@plumber22) October 21, 2021
Посмотрите на пробуждение другого японского вулкана.