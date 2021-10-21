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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Японский вулкан выбросил столб пепла высотой почти 4 километра: зрелищное видео

Анастасия Баринова
21 октября 2021
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Фото: hiroshiki_1210/Twitter
Вулкан Асо на острове Кюсю просыпается регулярно.

20 октября на юге Японии произошло извержение вулкана Асо, поднявшего в небо массивный столб дыма. Государственное метеорологическое агентство оценило опасность на уровне 3: необходимости в эвакуации еще нет, но к горе приближаться запрещено.

Асо относится к самым активным японским вулканам, и иногда его извержения не обходятся без человеческих жертв. В 1953 году во время извержения погибли шесть человек и более 90 получили ранения, а пять лет спустя число жертв составило 12.

По данным японского кабинета министров, к настоящему времени сообщений о повреждениях или травмах не поступало. Предупреждение об опасности выпущено для города Асо и двух близлежащих городов в префектуре Кумамото, которая находится в северо-центральной части южного острова Кюсю. Столб дыма над вулканом достигал 3,5 километра в высоту. Пирокластический поток залил западный склон горы, протянувшись на 1,3 километра.

Вулканические породы были разбросаны на расстояние 900 метров от кратера, а пепел долетел не только до городов в Кумамото, но и в соседнюю префектуру Миядзаки. Фермеры уже подсчитывают убытки: в сезон сбора урожая часть его неизбежно стала непригодной.

По своему типу Асо – это кальдера диаметром 24х18 км с высшей точкой 1592 метра. В середине кальдеры сформировалось около 17 конусов. В разное время активность проявляют разные кратеры, но наиболее «живым» является первый кратер, Накадаке: он не засыпает уже более 1500 лет. Он же выбрасывает дым и сейчас.

Посмотрите на пробуждение другого японского вулкана.

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