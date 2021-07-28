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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Яркий метеор на миг превратил ночь в день: видео

National Geographic Россия
28 июля 2021
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Фото: Norwegian Meteor Network
Обломки упавшего метеорита пока не найдены.

На этой фотографии, опубликованной службой Norwegian Meteor Network, запечатлен необычно большой метеор, который наблюдали в Осло в воскресенье, 25 июля 2021 года. Этот метеор видели на значительной территории южной Скандинавии и на юго-востоке Норвегии. Очевидцы падения метеора наблюдали яркую вспышку света, сопровождающуюся громким ревом.

Метеор появился в небе в 1:08 минут по местному времени и был виден примерно в течение пяти секунд. Наблюдения за метеорами, которые ярко горят после входа в атмосферу Земли на высокой скорости, не редкость для Норвегии, и Norwegian Meteor Network имеет несколько камер, непрерывно наблюдающих за небом в поисках метеоров.

По предварительным данным, метеорит, падавший со скоростью 16,3 километра в секунду, приземлился в большом лесном массиве Финнемарка, недалеко от Осло.

Норвежская полиция отмечает, что в их адрес поступило множество вызовов службы экстренной помощи, но сообщений о травмах или повреждениях не поступало.

В феврале 2021 года астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет.

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