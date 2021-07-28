Яркий метеор на миг превратил ночь в день: видео

На этой фотографии, опубликованной службой Norwegian Meteor Network, запечатлен необычно большой метеор, который наблюдали в Осло в воскресенье, 25 июля 2021 года. Этот метеор видели на значительной территории южной Скандинавии и на юго-востоке Норвегии. Очевидцы падения метеора наблюдали яркую вспышку света, сопровождающуюся громким ревом.

Метеор появился в небе в 1:08 минут по местному времени и был виден примерно в течение пяти секунд. Наблюдения за метеорами, которые ярко горят после входа в атмосферу Земли на высокой скорости, не редкость для Норвегии, и Norwegian Meteor Network имеет несколько камер, непрерывно наблюдающих за небом в поисках метеоров.