«Юкон Квест» – самая сложная гонка на планете

Несколько лет назад мне предложили горящий проект – сфотографировать «Юкон Квест», 1600-километровую гонку на собачьих упряжках по субарктическим регионам Аляски и Канады. Гонка проходит по маршруту, по которому на упряжках доставляли почту и припасы во времена золотой лихорадки. «Юкон Квест» считается самым трудным спортивным состязанием на планете: температура воздуха зачастую опускается до –45 °С, ветер дует со скоростью 65 км/ч, а дни настолько коротки, что основная часть гонки проходит в темноте.

Всего этого до поездки я не знала. А когда думала об Арктике (если вообще о ней думала), представляла далекие ледяные просторы, недостижимые для меня как для фотографа. Покорялись такие просторы разве что брутальным бородатым (борода непременно с проседью) мужчинам в ярко-оранжевом походном снаряжении. Таких мужчин вырастили не менее брутальные отцы, учившие сыновей жизни на охоте и на рыбалке. Мой же отец был театральным продюсером из Нью-Йорка. И жизни я училась в закулисье, а не в захолустье.

Всю молодость мне довелось снимать конфликты и освещать социальные проблемы на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Меня интересовали Мексика и разборки наркодилеров. Я хотела делиться своими историями, невзирая на риск. В 2011 году я сама стала частью истории – трагической, где жертвами оказались мои коллеги, а мне повезло выжить. Как следствие, мне было трудно вернуть вдохновение и любовь к фотографии. Я продолжала работать – мне были нужны деньги, – но зачастую снимала, что называется, для галочки.

Так я и взялась за тему «Юкон Квест 2014» – не представляя, чего ожидать. И через несколько дней уже летела в Канаду. Мы приземлились в Уайтхорсе около полуночи, на перроне аэропорта лежал снег. Я коснулась иллюминатора и сразу почувствовала, насколько холодно снаружи. Между тем если сама я как-то добралась до Севера, то мой багаж – нет. В нем было все необходимое, включая одолженный зимний комбинезон, который был мне велик, рейтузы, которых я не носила со времен школьной прогулки на лыжах, и новая дорогущая плотная парка (я оставила на ней ярлык, чтобы вернуть в магазин по возвращении). Рано утром я должна была вылететь из Уайтхорса в Доусон, чтобы сфотографировать гонку, а в моем распоряжении были лишь серая толстовка да рюкзак с оборудованием.

Я рассказала о своем бедственном положении сотрудницам Air Canada в аэропорту. Одна из них тут же побежала в кабинет и вернулась с синим шерстяным кардиганом – элементом униформы авиакомпании. Другая попросила мужа привезти ботинки и куртку. А сама отдала мне свой пуховик и пару красных флисовых перчаток.