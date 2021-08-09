За монету с королевой Викторией и львом отдадут сотни тысяч долларов

Редкая монета времен королевы Виктории продается на американском аукционе за сотни тысяч долларов. Золотая пятифунтовая монета была выпущена в 1839 году в ознаменование начала правления юного монарха. Автором дизайна выступил Уильям Вайон: скульптор, художник и главный государственный гравер Королевского монетного двора с 1828 до 1851 годы.

Аверс украшен портретом Виктории, а на реверсе 20-летняя королева изображена в образе Уны, главной героини первого тома «Королевы фей» Эдмунда Спенсера. В поэме 1590 года Уна спасает замок своих родителей от дракона и является воплощением истины. На монете лев символизирует Британскую империю.