Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

За монету с королевой Викторией и львом отдадут сотни тысяч долларов

Анастасия Баринова
09 августа 2021
una.jpg
Фото: Heritage Auctions
una2.jpg
Фото: Heritage Auctions
Пятифунтовая золотая монета является мечтой многих коллекционеров.

Редкая монета времен королевы Виктории продается на американском аукционе за сотни тысяч долларов. Золотая пятифунтовая монета была выпущена в 1839 году в ознаменование начала правления юного монарха. Автором дизайна выступил Уильям Вайон: скульптор, художник и главный государственный гравер Королевского монетного двора с 1828 до 1851 годы. 

Аверс украшен портретом Виктории, а на реверсе 20-летняя королева изображена в образе Уны, главной героини первого тома «Королевы фей» Эдмунда Спенсера. В поэме 1590 года Уна спасает замок своих родителей от дракона и является воплощением истины. На монете лев символизирует Британскую империю. 

Рисунок выполнен с невероятной детализацией. Портрет молодой королевы в образе Уны был смелым дизайнерским решением: это первый случай, когда британский монарх был изображен на монете в виде вымышленного персонажа.

Briton_Rivière_-_Una_and_the_Lion.jpg
Briton Rivière Иллюстрация к поэме

Всего существует 400 экземпляров этой монеты в нескольких вариациях – там можно увидеть разные повязки на голове женщины или отличающиеся надписи. Это самая легкая из британских монет номиналом 5 фунтов: 38,7–39,3 грамма. Все монеты «Виктория Уна и лев», поступающие на аукционы, продаются за крупные суммы. В частности, в январе 2020 года один экземпляр был продан за 690 000 долларов, другой в октябре того же года – за 984 000 евро (1,148 миллиона долларов). 

«Уна и лев – один из самых знаковых примеров британской нумизматики, долгое время считавшийся трофейной монетой, которую стремятся получить многие коллекционеры», – представитель Heritage Auctions.

Лот, активный на настоящий момент, оценивается в 600 000 – 800 000 долларов. Евросоюз считает его «инвестиционным золотом». Торги по этой монете закончатся 19 августа.

Узнайте про американскую монету, проданную за $4,56 млн.

рекомендации
Горы

Места силы: путешествия с новым Chevrolet Tahoe

Монеты, деньги

В Японии продали синего тунца за 1,8 млн долларов

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Восклицательный знак

Сайгаки: степные странники