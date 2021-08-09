За монету с королевой Викторией и львом отдадут сотни тысяч долларов

Редкая монета времен королевы Виктории продается на американском аукционе за сотни тысяч долларов. Золотая пятифунтовая монета была выпущена в 1839 году в ознаменование начала правления юного монарха. Автором дизайна выступил Уильям Вайон: скульптор, художник и главный государственный гравер Королевского монетного двора с 1828 до 1851 годы.
Аверс украшен портретом Виктории, а на реверсе 20-летняя королева изображена в образе Уны, главной героини первого тома «Королевы фей» Эдмунда Спенсера. В поэме 1590 года Уна спасает замок своих родителей от дракона и является воплощением истины. На монете лев символизирует Британскую империю.
#royal "Auction date: 19 August 2021 - Victoria gold Proof "Una and the Lion" 5 Pounds 1839 Proof Details (Repaired) NGC, KM742, S-3851, W&R-278 (R4), Marsh-F23 (R3). DECUS ET TUTAMEN * ANNO REGNI TERTIO * edge, medal alignment. By William Wyon. https://t.co/FZGd7JW3VT pic.twitter.com/rjxSm042iS— Mace (@RoyaleVision) August 7, 2021
Рисунок выполнен с невероятной детализацией. Портрет молодой королевы в образе Уны был смелым дизайнерским решением: это первый случай, когда британский монарх был изображен на монете в виде вымышленного персонажа.
Всего существует 400 экземпляров этой монеты в нескольких вариациях – там можно увидеть разные повязки на голове женщины или отличающиеся надписи. Это самая легкая из британских монет номиналом 5 фунтов: 38,7–39,3 грамма. Все монеты «Виктория Уна и лев», поступающие на аукционы, продаются за крупные суммы. В частности, в январе 2020 года один экземпляр был продан за 690 000 долларов, другой в октябре того же года – за 984 000 евро (1,148 миллиона долларов).
Лот, активный на настоящий момент, оценивается в 600 000 – 800 000 долларов. Евросоюз считает его «инвестиционным золотом». Торги по этой монете закончатся 19 августа.
Узнайте про американскую монету, проданную за $4,56 млн.