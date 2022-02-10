За сколько продали крупнейший в мире черный бриллиант?

Камень образовался в результате удара метеорита или алмазоносного астероида.

«Энигма», крупный бриллиант весом 555.55 каратов, был продан на аукционе Sotheby's за 3,16 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиона долларов, или 3,8 миллиона евро). Считается, что редкий черный карбонадо образовался в результате падения метеорита или астероида на Землю более 2,6 миллиарда лет назад.

С камнем расстался частный владелец, хранивший его последние 20 лет. Ранее «Энигма» никогда не демонстрировался широкой публике. В 2001 году специалисты приступили к его огранке, сумев превратить необработанный алмаз в драгоценность с 55 гранями – на это ушло три года. В основу их вдохновения легла Хамса – ближневосточный амулет силы и защиты в форме ладони. Число «5» также важно в исламском символизме.

В 2005 году бриллиант вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире ограненный камень.

3,16 миллиона фунтов – не самая высокая цена за бриллиант, но этому есть объяснения. «Энигма» не является камнем ювелирного качества. Кроме того, карбонадо обычно не используются в ювелирных изделиях и не выставляются на аукционах: в первую очередь они востребованы в промышленном бурении из-за их необычайной твердости. Однако в последнее время спрос на карбонадо у частных коллекционеров растет.

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