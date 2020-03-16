За сутки в Москве выпало 30% месячной нормы осадков

По северу Европейской территории России перемещается обширный мощный циклон. Уже к концу прошлой недели он принес сильный ветер, метель, снегопады и резкое похолодание по всему региону. Так, в Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Курской областях ветер усиливался до 21-23 м/с.
К утру 15 марта в столице выпало 10 мм осадков в виде снега — по данным центра погоды «Фобос», это 30% от месячной нормы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объясняет, что мартовский снегопад стал следствием стремительного охлаждения воздушных масс. Накануне днем погода была очень теплая, +7...+9 °C, но к вечеру столбики резко опустились, и различие в температурах составило минимум 10 °C.
На улицы выехала снегоуборочная техника, которая долго стояла без дела. Из-за ветра и гололедицы в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности.
С понедельника столбики термометра снова начали подниматься, а к середине недели вероятны дожди. В результате снег должен растаять. Ночные заморозки, по предварительным прогнозам, тоже вскоре прекратятся, но до конца месяца снегопады еще возможны, хоть их масштаб и будет меньше.
К 20 марта с прохождением холодного атмосферного фронта ветер развернется на северо-западный, и температура будет понижаться, местами снова пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается от -2 °C до +3 °C, днем +4 °C…+9 °C. В субботу будет преимущественно без осадков, но похолодает до -6 °C ночью и до -1 °C…4 °C днем.
Завалило снегом и Петербург, и другие регионы. На Камчатке за одну ночь выпало до 40% от месячной норма осадков. «Зима не вернулась: она пришла. А весна начнется после июньских метелей», — комментируют пользователи соцсетей текущие климатические изменения.