За сутки в Москве выпало 30% месячной нормы осадков

С понедельника столбики термометра снова начали подниматься, а к середине недели вероятны дожди. В результате снег должен растаять. Ночные заморозки, по предварительным прогнозам, тоже вскоре прекратятся, но до конца месяца снегопады еще возможны, хоть их масштаб и будет меньше.

К 20 марта с прохождением холодного атмосферного фронта ветер развернется на северо-западный, и температура будет понижаться, местами снова пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается от -2 °C до +3 °C, днем +4 °C…+9 °C. В субботу будет преимущественно без осадков, но похолодает до -6 °C ночью и до -1 °C…4 °C днем.



