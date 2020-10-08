Заблудившийся морской слон устроил суматоху в чилийском городе: видео

В городах нечасто увидишь диких животных, но в одном из чилийских портовых городов жителям всё же повстречался таинственный гость. Им оказался заблудившийся морской слон (Mirounga) размером с небольшую машину, который вызвал суматоху в жилом районе Пуэрто-Сиснес в южном регионе Патагонии, прежде чем вернуться в свою естественную среду обитания с небольшой помощью местных жителей.

Полиция и представители ВМС Чили присоединились к местным жителям, когда они перекрыли улицы, ведущие дальше вглубь суши, с помощью автомобилей и пластиковой пленки, прежде чем использовать брезент, чтобы направить морского слона обратно к океану. Другие жители обливали растерянное животное водой из вёдер, чтобы оно не обезвоживалось.

Он вернулся в воду незадолго до введения комендантского часа, введённого в городе с населением 2500 жителей из-за коронавируса.