Заблудившийся морской слон устроил суматоху в чилийском городе: видео

В городах нечасто увидишь диких животных, но в одном из чилийских портовых городов жителям всё же повстречался таинственный гость. Им оказался заблудившийся морской слон (Mirounga) размером с небольшую машину, который вызвал суматоху в жилом районе Пуэрто-Сиснес в южном регионе Патагонии, прежде чем вернуться в свою естественную среду обитания с небольшой помощью местных жителей.
Полиция и представители ВМС Чили присоединились к местным жителям, когда они перекрыли улицы, ведущие дальше вглубь суши, с помощью автомобилей и пластиковой пленки, прежде чем использовать брезент, чтобы направить морского слона обратно к океану. Другие жители обливали растерянное животное водой из вёдер, чтобы оно не обезвоживалось.
Он вернулся в воду незадолго до введения комендантского часа, введённого в городе с населением 2500 жителей из-за коронавируса.
Мануэль Новоа, ведущий местной радиостанции Radio Autentica FM, который снимал инцидент и комментировал спасательные операции в прямом эфире, призвал обратить внимание на всех людей, которые бросились животному на помощь и проделали невероятную работу, чтобы вернуть морского слона в море: «Они дают ему время отдохнуть, потому что он пробежал около 10 кварталов и, должно быть, очень устал».
Представитель военно-морского флота, после возвращения тюленя на побережье, уверил, что животное находится в безопасности и поблагодарил местное сообщество от имени ВМС Чили.
Южные морские слоны, обитающие в южной части Чили, к концу XIX века были на грани исчезновения, но с тех пор их численность восстановилась. Они проводят до 80% жизни в океане и могут задерживать дыхание более чем на 100 минут — дольше, чем любое другое млекопитающее, кроме китообразных.
Морские слоны получили свое название от большого носа взрослых самцов, напоминающего хобот слона. Обычно они достигают длины 4,9 метра и веса около трех тонн.
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