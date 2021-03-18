Зачарованная красота природы: где снимали сериал «Топи»?
Глубокие темные болота, тихая деревня и сказочный сосновый лес так и манят увязнуть в этой «Топи». Сериал от КиноПоиск HD по сценарию Дмитрия Глуховского рассказывает о пятерых москвичах, которые ищут новые надежды и спасение в полузаброшенном деревенском монастыре. На месте же героев встречают только отрешенные от реальности местные жители и необъяснимые явления. Сюжет разворачивается в Архангельской области, но на самом деле все съемки прошли на территории Беларуси.
Где: Форт 5, филиал Брестской крепости
В каких сериях: со 2-й серии
Сердце сериала — это таинственный чудотворный монастырь, вокруг которого закручивается весь сюжет «Топей». Именно он определил главную локацию съемок.
Как известно, в России культовые храмы или сильно разрушены, или находятся в процессе реставрации, или уже отреставрированы и выглядят как новодел. Все эти варианты совсем не подходят для антуража полузаброшенного монастыря в русской глуши. К тому же, ребром встал морально-этический вопрос: по сценарию на территории храма происходит много мрачных и паранормальных событий, а осквернять святое место и оскорблять чувства верующих создатели не планировали. Поэтому решили найти здание с похожей архитектурой и стилизовать его под монастырь. Им стал Пятый форт Брестской крепости на границе Польши и Беларуси.
Сооружение конца XIX века идеально вписалось в атмосферу, интонацию и визуальный ряд картины: сводчатые арочные комнаты, закругленные окна, длинные коридоры — все это характерно для храмов и поддерживает загадочную атмосферу. Внутри форта оформили часовню, кельи, трапезную и другие помещения «монастыря», а снаружи — с помощью компьютерной графики надстроили башни, напоминающие частично разрушенные колокольни. В 400 км от форта располагается натурная площадка «Беларусьфильма» — огромная территория с лесами, полями, опушками, водоемами и даже ветхой деревенькой — там и решили снимать большую часть сцен.
Где: остановочный пункт «Крыжовка» и пригород Ракова
В каких сериях: 1-ая серия
Герои сериала едут в Архангельскую область на поезде и высаживаются на безлюдной станции, откуда подозрительный таксист на стареньком «опеле» везет их в деревню «Топи». Железнодорожной платформой послужил остановочный пункт «Крыжовка» в нескольких километрах от Минска. Там построили зловещий киоск с объявлениями о пропаже людей, «застарили» скамейки и выстроили кадр так, чтобы не зацепить соседние дома и заборы. Так «Крыжовка» стала воротами в «Топи».
Живописная природа у города Раков Минской области — река Ислочь и песчаный обрыв в окружении вековых деревьев — создала подходящие декорации для сцен поездки и автомобильной аварии. А вот полюбившийся фанатам кадр с Денисом (Иван Янковский), лежащим на ветхом деревянном мостике, подсказала сама местность. Картинка получилась настолько яркой и так хорошо отражала настроение сериала, что в дальнейшем стала основой для постеров.
Где: натурная площадка «Беларусьфильма», Форт 5, филиал Брестской крепости
В каких сериях: со 2-ой серии
Для создания ощущения потустороннего и мистического недостаточно красиво снять природу — нужно выбрать такие пейзажи и ракурсы, чтобы наполнить кадр тревожным настроением. В «Топях» эту функцию выполняют насыщенные цветом и текстурой перебивки с болотами и реками на протяжении всего сериала. Часть кадров художники и операторы создали сами, например, некоторые реки и водоемы «играл» макет из живых материалов, скомбинированный со съемкой настоящего леса.
Другие образы нашли во время исследования площадки, их нельзя просто придумать, можно только увидеть и правильно использовать. Так получилось с завораживающими кадрами пучков травы, отбрасывающих длинные тени, как будто намекающие на гигантские лапы древнего хтонического чудовища. Этот участок располагался недалеко от сериального «монастыря». Первые кадры вышли непримечательными, но стоило дождаться захода солнца, как тут же поползли зловещие тени и сложилась яркая картинка, предвещающая наступление темных сил.
Где: натурная площадка «Беларусьфильма»
В каких сериях: с 2-ой серии
Легко поверить, что эта обветшалая покосившаяся деревенька из наших детских воспоминаний — реальный населенный пункт в паре сотен километров от Москвы. На самом же деле, хмурые постройки со следами тяжелой жизни их угрюмых обитателей — декорации, выстроенные на площадке «Беларусьфильма». Бревенчатые дома, соломенные крыши, старые деревянные заборы — такую пронизанную духом 18-19 веков локацию было бы сложно найти в реальности. Кроме того, в обычных жилых деревнях дома находятся так далеко друг от друга, что их невозможно красиво собрать в единый кадр.
Для съемок уже готовую площадку, стилизованную под середину прошлого века, пришлось доработать. История «Топей» разворачивается в наши дни, когда даже на край света уже провели, если не стабильный вайфай, то хотя бы электричество. В деревне установили 20 столбов с проводами и лампами, заборы декорировали кусками пластика и шифера, а на улицах появились разбитые машины и потрепанные покрышки — каждая деталь нашептывала: «зло обитает в Топях не первое десятилетие».
Где: натурная площадка «Беларусьфильма»
В каких сериях: 2-3 серии
Длинные поросшие мхом стволы сосен, вырванные с корнем деревья, тусклый свет и голубая дымка — в такой обстановке невозможно чувствовать себя в безопасности, лес будто захватили потусторонние силы. Съемки начались в первых числах марта 2020 года: тогда снег и желтые листья придавали декорациям еще более мрачный вид. Правда, всем планам помешала пандемия, и работу пришлось приостановить до лета. Теперь герои сериала шагают по скрипучему зеленому мху и хрусткой траве, а загадочности картинке добавляют несколько упавших сосен с огромными корнями. Декорации леса даже вдохновили съемочную группу на необычную трансцендентальную сцену с крадущимися по земле актерами в белом облачении. Странная мистерия с языческой интонацией и гипнотическим саундтреком АИГЕЛ идеально передала общее настроение сериала. Такие кадры почти невозможно спланировать заранее, их нужно увидеть, почувствовать в пространстве — именно поэтому самые атмосферные планы всегда подсказывает локация.
Все серии сериала «Топи» уже доступны на КиноПоиск HD.