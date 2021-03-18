Зачарованная красота природы: где снимали сериал «Топи»?

Сердце сериала — это таинственный чудотворный монастырь, вокруг которого закручивается весь сюжет «Топей». Именно он определил главную локацию съемок.

Как известно, в России культовые храмы или сильно разрушены, или находятся в процессе реставрации, или уже отреставрированы и выглядят как новодел. Все эти варианты совсем не подходят для антуража полузаброшенного монастыря в русской глуши. К тому же, ребром встал морально-этический вопрос: по сценарию на территории храма происходит много мрачных и паранормальных событий, а осквернять святое место и оскорблять чувства верующих создатели не планировали. Поэтому решили найти здание с похожей архитектурой и стилизовать его под монастырь. Им стал Пятый форт Брестской крепости на границе Польши и Беларуси.