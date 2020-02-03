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Жизнь планеты

Индийцы облачились в медведей, чтобы отпугивать полчища обезьян

03 февраля 2020
Premnath Thirumalaisamy
Примат Trachypithecus ebenus
Фото: Premnath Thirumalaisamy / flickr.com
Около 2000 приматов терроризируют деревню в штате Уттар-Прадеш.

Жители деревни Сикандарпур уже долгое время страдают от нашествия обезьян. За последнее время было зафиксировано около 150 нападений приматов, и в основном жертвами были дети. Жители обратились за помощью в лесной департамент, но там их просьбы проигнорировали.

Тогда жители нашли необычное решение проблемы. Они собрали деньги на покупку медвежьих костюмов ($23,82 на каждый), чтобы, облачившись в них, попытаться отпугнуть обезьян.

«Мы начали поочередно надевать костюмы и бродить в них по деревне. Эту идею подсказал мне родственник, и она действительно работает», – Рам Лалит Верма, глава деревни.

Уловка возымела успех: количество нападений обезьян на людей значительно сократилось.

По данным Times of India, лесной департамент отказал сельским жителям из-за нехватки средств.

«Вылов одной обезьяны стоит почти 600 рупий (около $8,4), а в последний раз мы получали средства в 2018 году, когда вызвали спасательную команду из Матхуры», — М.Н. Сингх, сотрудник лесного хозяйства.

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По его словам, самое большое, что могли сделать офицеры, — это позволить сельским жителям самим ловить надоедливых обезьян и выпускать их в других местах в дикую природу. Он добавил, что посетит Сикандарпур и, если сочтет этот опыт удачным, порекомендует его другим деревням.

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