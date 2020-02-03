Индийцы облачились в медведей, чтобы отпугивать полчища обезьян
Жители деревни Сикандарпур уже долгое время страдают от нашествия обезьян. За последнее время было зафиксировано около 150 нападений приматов, и в основном жертвами были дети. Жители обратились за помощью в лесной департамент, но там их просьбы проигнорировали.
Тогда жители нашли необычное решение проблемы. Они собрали деньги на покупку медвежьих костюмов ($23,82 на каждый), чтобы, облачившись в них, попытаться отпугнуть обезьян.
Уловка возымела успех: количество нападений обезьян на людей значительно сократилось.
Facing monkey menace, villagers get ‘under the skin’ rather than ‘bear’ it https://t.co/58YZz7xusL— TOI Bareilly (@TOIBareilly) January 28, 2020
По данным Times of India, лесной департамент отказал сельским жителям из-за нехватки средств.
«Вылов одной обезьяны стоит почти 600 рупий (около $8,4), а в последний раз мы получали средства в 2018 году, когда вызвали спасательную команду из Матхуры», — М.Н. Сингх, сотрудник лесного хозяйства.
По его словам, самое большое, что могли сделать офицеры, — это позволить сельским жителям самим ловить надоедливых обезьян и выпускать их в других местах в дикую природу. Он добавил, что посетит Сикандарпур и, если сочтет этот опыт удачным, порекомендует его другим деревням.
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