Индийцы облачились в медведей, чтобы отпугивать полчища обезьян

Жители деревни Сикандарпур уже долгое время страдают от нашествия обезьян. За последнее время было зафиксировано около 150 нападений приматов, и в основном жертвами были дети. Жители обратились за помощью в лесной департамент, но там их просьбы проигнорировали.

Тогда жители нашли необычное решение проблемы. Они собрали деньги на покупку медвежьих костюмов ($23,82 на каждый), чтобы, облачившись в них, попытаться отпугнуть обезьян.