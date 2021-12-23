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Жизнь планеты

Зачем журналистов обрабатывали серебром перед пресс-конференцией Путина?

National Geographic Россия
23 декабря 2021
Сообщается, что эта мера была предпринята в связи с пандемией коронавируса.

Журналистов, участвующих в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» обработали частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Это одна из мер, принятых на фоне пандемии, пояснила она. По словам Крыловой, при подготовке пресс-конференции особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Она добавила, что стулья на пресс-конференции расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра, чтобы представителям СМИ в «Манеже» было «удобно и, главное, безопасно». В помещениях также установили санитайзеры. 

Кроме того, для журналистов были подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра, сообщает ТАСС.

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Антимикробные свойства серебра известны на протяжении веков. Впервые его лечебные свойства описал Геродот еще в 5 веке до нашей эры.

«Персидский царь, отправляясь на войну, всегда брал запасы пищи, тщательно приготовленной дома, и скота. Также брал он воду из реки Сузы для питья, так как только она была царю по вкусу. Всегда, когда он путешествовал, его сопровождало несколько повозок, запряженных мулами, на которых перевозили воду, уже прокипяченную для питья и разлитую в серебряные фляги», – писал Геродот в своих трудах.

Cреди металлов серебро обладает наиболее сильным бактерицидным действием (при этом взаимодействие не самого металла, а его ионов с клетками микроорганизмов вызывает их гибель). Также серебро способно повысить специфическую защиту организма, особенно при слабом иммунитете. В 2020 году ученые выяснили, что ионы серебра вызывают разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК. 

Также соли серебра добавляют в дезинфицирующие вещества, производители которых обещают как бактерицидный, так и вирулицидный эффект.

«Соли серебра, argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект», – говорит вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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