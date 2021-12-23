Зачем журналистов обрабатывали серебром перед пресс-конференцией Путина?

Журналистов, участвующих в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» обработали частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.
Это одна из мер, принятых на фоне пандемии, пояснила она. По словам Крыловой, при подготовке пресс-конференции особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Она добавила, что стулья на пресс-конференции расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра, чтобы представителям СМИ в «Манеже» было «удобно и, главное, безопасно». В помещениях также установили санитайзеры.
Кроме того, для журналистов были подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра, сообщает ТАСС.
Антимикробные свойства серебра известны на протяжении веков. Впервые его лечебные свойства описал Геродот еще в 5 веке до нашей эры.
Cреди металлов серебро обладает наиболее сильным бактерицидным действием (при этом взаимодействие не самого металла, а его ионов с клетками микроорганизмов вызывает их гибель). Также серебро способно повысить специфическую защиту организма, особенно при слабом иммунитете. В 2020 году ученые выяснили, что ионы серебра вызывают разделение парных нитей ДНК в бактериях и ослабление связи между белком и ДНК.
Также соли серебра добавляют в дезинфицирующие вещества, производители которых обещают как бактерицидный, так и вирулицидный эффект.
«Соли серебра, argentum nitricum, нередко входят в различные дезинфицирующие вещества, такое есть. Они вызывают дезинфицирующий эффект», – говорит вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.