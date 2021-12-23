Зачем журналистов обрабатывали серебром перед пресс-конференцией Путина?

Журналистов, участвующих в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в центральный выставочный зал «Манеж» обработали частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Это одна из мер, принятых на фоне пандемии, пояснила она. По словам Крыловой, при подготовке пресс-конференции особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Она добавила, что стулья на пресс-конференции расставлены с необходимой дистанцией в полтора метра, чтобы представителям СМИ в «Манеже» было «удобно и, главное, безопасно». В помещениях также установили санитайзеры.

Кроме того, для журналистов были подготовлены индивидуальные защитные маски с обработкой антибактериальным раствором наносеребра, сообщает ТАСС.