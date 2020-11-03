Закрылся крупнейший в мире рудник розовых алмазов

Аргайл, крупнейший в мире рудник розовых алмазов, закрылся после исчерпания запасов драгоценных камней. Об этом сообщили представители горнодобывающего гиганта Rio Tinto.

Рудник располагается в отдаленном районе Кимберли в Западной Австралии. Здесь было добыто более 90 процентов всех розовых алмазов на планете.

Алмазное месторождение было открыто в 1979 году, и четыре года спустя англо-австралийская фирма начала там добычу. По данным Rio Tinto, с тех пор было произведено более 865 миллионов карат необработанных алмазов, включая небольшой, но стабильный поток особо ценных розовых камней.

Сотрудники Аргайл и землевладельцы из числа коренных народов присутствовали на церемонии закрытия шахты. Ожидается, что работы по выводу из эксплуатации и демонтажу объекта займут около пяти лет.