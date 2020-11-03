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Жизнь планеты

Закрылся крупнейший в мире рудник розовых алмазов

National Geographic Россия
03 ноября 2020
Рудник Аргайл
Рудник Аргайл
Фото: Wikimedia Commons
Это сделает редчайшие камни еще более дорогими.

Аргайл, крупнейший в мире рудник розовых алмазов, закрылся после исчерпания запасов драгоценных камней. Об этом сообщили представители горнодобывающего гиганта Rio Tinto.

Рудник располагается в отдаленном районе Кимберли в Западной Австралии. Здесь было добыто более 90 процентов всех розовых алмазов на планете. 

Алмазное месторождение было открыто в 1979 году, и четыре года спустя англо-австралийская фирма начала там добычу. По данным Rio Tinto, с тех пор было произведено более 865 миллионов карат необработанных алмазов, включая небольшой, но стабильный поток особо ценных розовых камней. 

Сотрудники Аргайл и землевладельцы из числа коренных народов присутствовали на церемонии закрытия шахты. Ожидается, что работы по выводу из эксплуатации и демонтажу объекта займут около пяти лет.

«Теперь начнется новая глава, поскольку мы начнем процесс закрытия рудника Аргайл и восстановления земли, чтобы вернуть ее традиционным хранителям», — Эндрю Уилсон, менеджер рудника.

За последние два десятилетия стоимость розовых бриллиантов выросла на 500 процентов, сообщила представитель Rio Tinto Шинед Кауфман. Закрытие рудника Аргайл может привести к еще большему росту цен. В настоящее время ориентировочная стоимость этого драгоценного камня составляет до 3 миллионов долларов за карат. 

Алмазы на руднике Аргайл приобретают розовый цвет из-за сильной жары и давления во время их создания. Эти условия деформируют их кристаллические решетки и изменяют отражение света, проходящего через тело алмаза.

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