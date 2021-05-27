Закрытие малых аэродромов России не остановит авиасообщение

Как сообщалось ранее, глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 44 аэропортов страны для обслуживания воздушных судов гражданской авиации. Все перечисленные в распоряжении аэродромы обслуживают малые населенные пунктов, например, села и деревни Лопшеньга, Лешуконское, Мезень и многие другие.

Несмотря на это, рейсы будут выполняться в штатном режиме, и противоречия в этом нет: как пояснили в Министерстве транспорта, «речь идет о приведении в соответствие нормативно-правовой базы».