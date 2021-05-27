Закрытие малых аэродромов России не остановит авиасообщение

Как сообщалось ранее, глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии 44 аэропортов страны для обслуживания воздушных судов гражданской авиации. Все перечисленные в распоряжении аэродромы обслуживают малые населенные пунктов, например, села и деревни Лопшеньга, Лешуконское, Мезень и многие другие.
Несмотря на это, рейсы будут выполняться в штатном режиме, и противоречия в этом нет: как пояснили в Министерстве транспорта, «речь идет о приведении в соответствие нормативно-правовой базы».
Ранее региональные авиакомпании предупредили о том, что малые аэродромы могут быть закрыты: они не имеют возможности модернизации до уровня, удовлетворяющего новым техническим требованиям. Авиаперевозчики оценили стоимость работ в суммы от 28,6 млрд рублей до 110 млрд рублей, или в 13-50 млн рублей на каждый малый аэропорт. Рассмотрев это обращение, Минтранс пообещал внести изменения в постановление, которые позволили бы снизить затраты операторов малых аэропортов. Одним из вариантов может быть ранжирование аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов.
Новое постановление Правительства – шаг в этом направлении: аэродромы переведены в статус взлетно-посадочных полос, и в этом статусе они соответствуют техническим требованиям. Депутат Госдумы от Ненецкого автономного округа (НАО) Сергей Коткин пояснял, что в этом округе еще четыре года назад аэродромы были переведены в статус взлетно-посадочных полос.
Архангельские аэродромы «Котлас», «Мезень», «Лешуконское», «Летняя Золотица» и многие другие тоже уже давно функционируют в статусе посадочных площадок. На перевозках пассажиров и багажа, работе воздушных судов распоряжение не отразилось, а в некоторых регионах – в частности, в Поморье – летом количество рейсов даже будет увеличено.