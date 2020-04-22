12 древних кораблей с сокровищами нашли в восточном Средиземноморье

Корабли были обнаружены на местах древних морских шёлковых путей и путей специй Древней Греции, Римской и Османской империй. Одной из самых ярких находок оказался огромный османский корабль XVII века. Длина этого «колосса» составляла 43 метра, а грузоподъемность, по оценкам исследователей, достигала 1 000 тонн. На борту хранились сотни предметов, относящихся к 14 культурам и цивилизациям: в их числе ранний китайский фарфор, расписные кувшины из Италии, перец из Индии и табачные трубки, которые, по всей видимости, были незаконным товаром в то время.

Корабль затонул около 1630 года, когда плавал между Египтом и Стамбулом, является настоящей капсулой времени и свидетельством удивительных для того времени масштабов глобализации. Товары, которые он перевозил, производились в Китае, Индии, Персии, Северной Африке, Испании, Португалии и Бельгии.

Предполагается, что подобный ассортимент товаров, можно было встретить в Каире, который был одним из главных мегаполисов — Нью-Йорком или Лондоном того времени. На корабле нашли большое количество китайского фарфора: 360 расписанных чашек, блюд и кувшин, изготовленный во время правления Чончжэня — последнего императора династии Мин (1368-1644).