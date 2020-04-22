12 древних кораблей с сокровищами нашли в восточном Средиземноморье

В течение почти семи десятилетий археологи тщетно искали в восточном Средиземноморье, вдоль древних торговых путей, затонувшие корабли. Теперь, используя новейшие технологии сканирования, команда британских исследователей из проекта Enigma Shipwrecks (ESP) сделала впечатляющее открытие.
Ученые обнаружили 12 кораблей: древнегреческих, древнеримских, средневековых арабских и османских. Они затонули между III веком до н. э. и XIX-м веком н. э. недалеко от Кипра. Корабли залегли на глубине около двух километров: у аквалангистов нет возможности опуститься на такую глубину, поэтому команда использовала робототехнику, ставшей руками и глазами подводных археологов.
Роботы способны очищать от грязи огромные площади, однако это медленная и кропотливая работа, рассказывает участник проекта Шон Кингсли. Только для того, чтобы робот опустился ко дну, требуется около двух часов. Поэтому первые результаты работы археологов стали известны только сейчас, хотя исследование началось еще в 2015 году.
12 shipwrecks uncovered in the east Med dating from 300 BC pic.twitter.com/HOOZPprcLI— Vera Mart (@veraamartini) April 21, 2020
Корабли были обнаружены на местах древних морских шёлковых путей и путей специй Древней Греции, Римской и Османской империй. Одной из самых ярких находок оказался огромный османский корабль XVII века. Длина этого «колосса» составляла 43 метра, а грузоподъемность, по оценкам исследователей, достигала 1 000 тонн. На борту хранились сотни предметов, относящихся к 14 культурам и цивилизациям: в их числе ранний китайский фарфор, расписные кувшины из Италии, перец из Индии и табачные трубки, которые, по всей видимости, были незаконным товаром в то время.
Корабль затонул около 1630 года, когда плавал между Египтом и Стамбулом, является настоящей капсулой времени и свидетельством удивительных для того времени масштабов глобализации. Товары, которые он перевозил, производились в Китае, Индии, Персии, Северной Африке, Испании, Португалии и Бельгии.
Предполагается, что подобный ассортимент товаров, можно было встретить в Каире, который был одним из главных мегаполисов — Нью-Йорком или Лондоном того времени. На корабле нашли большое количество китайского фарфора: 360 расписанных чашек, блюд и кувшин, изготовленный во время правления Чончжэня — последнего императора династии Мин (1368-1644).
Чашки, которые использовались китайцами для чаепития, были приспособлены османами для кофе, который пользовался огромной популярнотью на ближнем Востоке после столетнего запрета. Как замечает Кингсли, первая кофейня в Лондоне открылась только в 1652 году, через столетие после Леванта.
Кроме того, в глубине трюма были спрятаны старейшие османские глиняные табачные трубки. Вероятно, в XVII веке торговать ими было незаконно, потому что существовали строгие запреты на курение табака. Также изучение затонувших кораблей помогло выявить ранее неизвестный морской путь для перевозки шелка и пряностей, который связывал Китай с Персией, Красным морем и восточным Средиземноморьем.
Как отмечают эксперты, артефакты было сложно найти на морском дне, но они невероятно хорошо сохранились. Значительная их часть перевезена на Кипр. Команда проекта Enigma Shipwrecks теперь надеется, что вся коллекция будет выставлена в постоянной экспозиции в каком-нибудь крупном музее.
Взгляните на новый род вымерших зубастых хищников, который обнаружили в Швейцарии.