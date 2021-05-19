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Жизнь планеты

Завод по производству виски нанял кокер-спаниеля. Он будет искать дефекты в бочках

National Geographic Россия
19 мая 2021
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Фото: pxhere.com
Пес по имени Рокко также отвечает за повышение морального духа работников.

На заводе Grant’s Whisky в Гирване (графство Эйршир, Шотландия) появился новый сотрудник — Рокко, годовалого кокер-спаниеля, используют, чтобы выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки.

Обоняние собак в 10-100 000 раз лучше, чем у человека (в зависимости от породы). Они отлично чувствуют запахи благодаря обонятельным рецепторам в носу, которых может насчитываться до 300 миллионов, а часть их мозга, которая анализирует и обрабатывает запахи, пропорционально в 40 раз больше нашей.

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Собаки могут обнаруживать раковые клетки, взрывчатые вещества, лекарства, а также отслеживать и находить потерявшихся людей или животных. Теперь к их способностям добавлено нахождение дефектов в древесине.

«Дерево – это натуральный материал, а дистилляция виски – органический процесс, поэтому наша задача в Grant’s Whisky – следить за тем, чтобы все было идеально, когда виски выдерживается в дубовых бочках. Обоняние такой собаки, как Рокко, в 40 раз сильнее человеческого, и мы специально отобрали и обучили Рокко улавливать запах всего, что не совсем подходит по мере созревания виски», – Крис Вуфф, помощник директора Grant’s Whisky.

Сотрудники завода отмечают, что, помимо своих непосредственных обязанностей, Рокко отвечает за позитивное настроение среди рабочих.

«Рокко скорее рабочая собака, чем домашний питомец, поэтому у нас есть инструкции не беспокоить его, когда он делает перерыв между сменами, но было приятно наблюдать за повышением морального духа на заводе», — говорит кинолог Стюарт Филлипс, который в течение шести месяцев обучал кокер-спаниеля его новым навыкам. 

Виски созревает в бочках минимум три года. Этанол заставляет его высасывать ароматические химические вещества из древесины. Эти бочки можно обжечь, чтобы придать им дополнительный аромат дыма.

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