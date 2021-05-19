Завод по производству виски нанял кокер-спаниеля. Он будет искать дефекты в бочках

На заводе Grant’s Whisky в Гирване (графство Эйршир, Шотландия) появился новый сотрудник — Рокко, годовалого кокер-спаниеля, используют, чтобы выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки.

Обоняние собак в 10-100 000 раз лучше, чем у человека (в зависимости от породы). Они отлично чувствуют запахи благодаря обонятельным рецепторам в носу, которых может насчитываться до 300 миллионов, а часть их мозга, которая анализирует и обрабатывает запахи, пропорционально в 40 раз больше нашей.