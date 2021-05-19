Завод по производству виски нанял кокер-спаниеля. Он будет искать дефекты в бочках

На заводе Grant’s Whisky в Гирване (графство Эйршир, Шотландия) появился новый сотрудник — Рокко, годовалого кокер-спаниеля, используют, чтобы выявлять дефекты в древесине, из которой сделаны бочки.
Обоняние собак в 10-100 000 раз лучше, чем у человека (в зависимости от породы). Они отлично чувствуют запахи благодаря обонятельным рецепторам в носу, которых может насчитываться до 300 миллионов, а часть их мозга, которая анализирует и обрабатывает запахи, пропорционально в 40 раз больше нашей.
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A sniffer dog in a whisky distillery you say? So proud of our @PN_London team today for uncovering and telling this amazing story! Plus the dog is really cute 🐕https://t.co/BXTOrQD0bt (cl)— Roisin Miller (@roisinmiller) May 19, 2021
Собаки могут обнаруживать раковые клетки, взрывчатые вещества, лекарства, а также отслеживать и находить потерявшихся людей или животных. Теперь к их способностям добавлено нахождение дефектов в древесине.
Сотрудники завода отмечают, что, помимо своих непосредственных обязанностей, Рокко отвечает за позитивное настроение среди рабочих.
«Рокко скорее рабочая собака, чем домашний питомец, поэтому у нас есть инструкции не беспокоить его, когда он делает перерыв между сменами, но было приятно наблюдать за повышением морального духа на заводе», — говорит кинолог Стюарт Филлипс, который в течение шести месяцев обучал кокер-спаниеля его новым навыкам.
Whisky distillery employs full-time sniffer dog – and his boss is called Mr Wooff https://t.co/3fHQ5blyhL— Independent.ie (@Independent_ie) May 19, 2021
Виски созревает в бочках минимум три года. Этанол заставляет его высасывать ароматические химические вещества из древесины. Эти бочки можно обжечь, чтобы придать им дополнительный аромат дыма.
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