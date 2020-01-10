Землетрясение уничтожило одну из главных достопримечательностей Пуэрто-Рико

С 6 по 8 января у берегов Пуэрто-Рико произошла серия мощных подземных толчков, один из которых достиг магнитуды 6,4. В результате землетрясений погиб как минимум один человек, повреждены или разрушены около 300 зданий.

Стихия не пощадила и одну из главных местных достопримечательностей – природный памятник Пунта Вентана, скалу с круглым отверстием, напоминающим гигантский глаз.