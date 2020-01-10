Землетрясение уничтожило одну из главных достопримечательностей Пуэрто-Рико

С 6 по 8 января у берегов Пуэрто-Рико произошла серия мощных подземных толчков, один из которых достиг магнитуды 6,4. В результате землетрясений погиб как минимум один человек, повреждены или разрушены около 300 зданий.
Стихия не пощадила и одну из главных местных достопримечательностей – природный памятник Пунта Вентана, скалу с круглым отверстием, напоминающим гигантский глаз.
Punta Ventana, Guayanilla collapsed after Monday's earthquake in Puerto Rico. pic.twitter.com/7EzGe4Kdd4— ✨NiteOwl✨ (@GemstoneMaven) January 7, 2020
Пунта Вентана обрушилась 7 января. Это место было центром притяжения для туристов, посещающих муниципалитет Гуаянилья. Представители местной туристической фирмы признали, что останки природного памятника вряд ли привлекут путешественников, поскольку Пунта Вентана находилась в труднодоступном месте рядом с государственным лесным и биосферным заповедником, а близлежащий пляж часто завален принесенным с моря мусором.
Землетрясения в регионе происходят с конца декабря. Это самые мощные сейсмические события в Пуэрто-Рико с 1918 года, когда в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли 116 человек.