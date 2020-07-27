«Желанный Незнакомец» и другие крупнейшие золотые самородки

Самый крупный золотой самородок был найден в Австралии. Неслыханная удача улыбнулась двум старателям, Джону Дисону и Ричарду Оутсу, 5 февраля 1869 года. Оба работали в окрестностях городка золотодобытчиков Молиагул в австралийском штате Виктория и хорошо друг друга знали. Самородок Джон и Ричард нашли случайно: вытаскивая из грязи повозку, наткнулись на что-то твердое. Ударив киркой в нескольких местах, старатели поняли, что на глубине каких-то трех сантиметров находится глыба.

Как выяснилось потом, это был гигантский самородок, который назвали «Желанным Незнакомцем» (Welcome Stranger). Находка оказалась настолько большой, что в городе не нашлось таких весов, которые смогли бы измерить массу этого самородка, поэтому его распилили, а впоследствии переплавили в слитки и отправили в Англию.

Еще одна крупная находка, которую называют крупнейшим золотым самородком — «Плита Холтермана» — строго говоря, самородком не являлась, так как содержала значительное количество кварца. «Плита Холтермана» — это часть золотоносной жилы, найденная в 1872 году в Австралии. Она весила 286 кг и содержала примерно 57 кг чистого золота.

Обе эти находки были сделаны в Австралии не случайно: самый маленький континент славится своими россыпными месторождениями золота.

В России самые известные золотые самородки находили на Урале. Самый крупный найденный в России золотой самородок — «Большой треугольник» — нашли вблизи города Миасс в 1842 году. Этот знаменитый самородок весил около 36 килограмм.

Посмотрите на жутковатую ночную охоту руконожки.