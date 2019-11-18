Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

«Железный человек» из Англии побил рекорд скорости полета в костюме с реактивным двигателем

18 ноября 2019
Ричард Браунинг
Британский изобретатель Ричард Браунинг разогнался до 136 км в час, перекрыв собственное же достижение почти втрое.

Браунинг, которого часто называют «Железным человеком в реальной жизни», установил новый рекорд скорости для костюмов с реактивным двигателем.

Он пролетел 500 метров над пирсом города Брайтон, находящегося на берегу пролива Ла-Манш, и разогнался до скорости 136,891 км/ч. Предыдущий рекорд, который также принадлежал Браунингу, составлял 51,53 км/ч.

Браунинг занимается полетами в костюме с реактивным двигателем уже более двух лет. По словам изобретателя, костюм, в котором был установлен рекорд, полностью создан с помощью технологии 3D-печати.

Ранее в этом году Браунинг пролетел рекордное расстояние в 1,4 км от южного побережья Англии до острова Райт.