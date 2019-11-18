Жизнь планеты
«Железный человек» из Англии побил рекорд скорости полета в костюме с реактивным двигателем
Британский изобретатель Ричард Браунинг разогнался до 136 км в час, перекрыв собственное же достижение почти втрое.
Браунинг, которого часто называют «Железным человеком в реальной жизни», установил новый рекорд скорости для костюмов с реактивным двигателем.
Он пролетел 500 метров над пирсом города Брайтон, находящегося на берегу пролива Ла-Манш, и разогнался до скорости 136,891 км/ч. Предыдущий рекорд, который также принадлежал Браунингу, составлял 51,53 км/ч.
Браунинг занимается полетами в костюме с реактивным двигателем уже более двух лет. По словам изобретателя, костюм, в котором был установлен рекорд, полностью создан с помощью технологии 3D-печати.
Ранее в этом году Браунинг пролетел рекордное расстояние в 1,4 км от южного побережья Англии до острова Райт.