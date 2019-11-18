«Железный человек» из Англии побил рекорд скорости полета в костюме с реактивным двигателем

Браунинг занимается полетами в костюме с реактивным двигателем уже более двух лет. По словам изобретателя, костюм, в котором был установлен рекорд, полностью создан с помощью технологии 3D-печати.

Ранее в этом году Браунинг пролетел рекордное расстояние в 1,4 км от южного побережья Англии до острова Райт.