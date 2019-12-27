Женщина отрастила 8,5 м ногтей за 30 лет. Это рекорд Гиннесса

В Солт-Лейк-Сити живет 78-летняя Ли Редмонд (Lee Redmond), на протяжении многих лет носившая титул обладательницы самых длинных ногтей в мире. Она начала путь к рекорду в 1978 году, и спустя 30 лет была зарегистрирована в Книге Гиннесса с общей длиной ногтей на обеих руках в размере 865 см.
Несмотря на столь странный «придаток», Ли успешно справлялась с повседневными делами — она пылесосила, готовила, стригла внуков, ухаживала за заболевшим мужем, каталась на велосипеде и так далее. Для того, чтобы пользоваться компьютером, она использовала длинные карандаши, а наибольшую сложность, по ее словам, представляло посещение туалета в самолете.
Ей приходилось часто летать: она участвовала в телешоу и других мероприятиях. Иногда Ли рассматривала возможность остричь ногти, но все не решалась, пока финальную точку не поставила судьба: в феврале 2009 года женщина попала в автокатастрофу, и ногти были сломаны.
Теперь она живет самой обычной жизнью, но не жалеет о своем выборе. Она уверена, что все люди уникальны, и именно это их объединяет, поэтому никакие различия не должны быть поводом для конфликтов.
Рекорд Ли бывал несколько раз побит — так, среди мужчин обладателем 905-сантиметровых (в общей сложности) ногтей был индиец Шридхар Чиллал (Shridhar Chillal). Однако именно Ли Редмонд вошла в Зал славы Книги рекордов Гиннесса, став знаковой персоной в этой категории.