Женщина отрастила 8,5 м ногтей за 30 лет. Это рекорд Гиннесса

Несмотря на столь странный «придаток», Ли успешно справлялась с повседневными делами — она пылесосила, готовила, стригла внуков, ухаживала за заболевшим мужем, каталась на велосипеде и так далее. Для того, чтобы пользоваться компьютером, она использовала длинные карандаши, а наибольшую сложность, по ее словам, представляло посещение туалета в самолете.

Ей приходилось часто летать: она участвовала в телешоу и других мероприятиях. Иногда Ли рассматривала возможность остричь ногти, но все не решалась, пока финальную точку не поставила судьба: в феврале 2009 года женщина попала в автокатастрофу, и ногти были сломаны.