Женщина потратила 10 000 долларов на лечение своей курицы от болезни сердца

Жительница Веллингтона, штат Колорадо, Селета Нотнагель два года назад купила цыпленка в зоомагазине и сделала птицу своим домашним животным. Сейчас курице два года, ее имя Блю, у нее есть свое место для ночевки на прикроватной тумбочке в доме Селеты. А еще она имеет непреодолимую тягу к сыру, клубнике и арбузу. По словам Селеты, птица любит отдыхать у нее на коленях: закрывает глаза и начинает «мурлыкать».
Американка рассказала, что в марте она заметила в поведении своей любимицы странности: курица внезапно не захотела обниматься. Она выглядела уставшей и задыхалась.
Нотнагель, в прошлом ветеринарный техник, обратилась к нескольким специалистам для анализа крови, рентгена, УЗИ и эхокардиограммы, пытаясь выяснить, что не так с ее любимой птицей. Один из ветеринаров решил, что у Блю может быть рак.
В конце концов, курицу осмотрели ветеринары в больнице при Университете штата Колорадо в июне и затем повторно в октябре. Специалисты не обнаружили у птицы рака, но компьютерная томография показала, что у Блю врожденный порок сердца.
New post (Colorado Chicken's Owner Spends $10,000 on Life-Saving Heart Surgery for Bird 'Soulmate') has been published on FUNDSWIFT - https://t.co/HCiIgEQiBZ pic.twitter.com/atQNt1DDr2— FundSwift (@fundswift) January 20, 2021
Ветеринарный кардиолог отметил, что у птицы можно наблюдать незаращение кровеносного сосуда, что в конечном итоге привело к респираторной недостаточности у птицы. Исправление этого дефекта — обычная процедура у детей, а с некоторого времени она доступна и для собак и кошек, но этого никогда не делали на птицах.
Процедура была рискованной и стоила около 4 тысяч долларов. Однако без нее птица была обречена на скорую смерть, и Селета ни секунду не раздумывала.
10 ноября ветеринарный кардиолог Брайан Скансен провел 30-минутную процедуру на Блю. Она проходила малоинвазивным способом. В шейную вену птицы поместили катетер, чтобы добраться до сердца. В результате Скансену удалось устранить проблему птицы.
«Мы добрались туда, где нам нужно было действовать довольно быстро. Она была не очень стабильным пациентом, ее пульс был неустойчивым, а кровяное давление упало», — вспоминает Скансен.
Селета говорит, что уже через 12 часов после операции Блю ходила, ела и вела себя, как и прежде. Общие расходы на лечение птицы составили около 10 тысяч долларов. Американка озаботилась медицинской страховкой для животного, но из-за специфики болезни страховая может покрыть только 2500 долларов.
«Это большие деньги. Но вы бы сделали это для своих детей, и вы бы даже глазом не моргнули, если бы я сказала, что потратила 10 000 долларов на свою собаку, чтобы вылечить ее сердце. Но когда речь заходит о курице, люди говорят: «Боже мой, сколько ты потратила на курицу? Можно было просто положить ее в кастрюлю и пойти за другой». Но я бы сделала это снова. Вы хотите лучшего для своих питомцев, потому что они — ваша семья», — заключает Нотнагель.
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