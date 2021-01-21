Женщина потратила 10 000 долларов на лечение своей курицы от болезни сердца

Жительница Веллингтона, штат Колорадо, Селета Нотнагель два года назад купила цыпленка в зоомагазине и сделала птицу своим домашним животным. Сейчас курице два года, ее имя Блю, у нее есть свое место для ночевки на прикроватной тумбочке в доме Селеты. А еще она имеет непреодолимую тягу к сыру, клубнике и арбузу. По словам Селеты, птица любит отдыхать у нее на коленях: закрывает глаза и начинает «мурлыкать».

Американка рассказала, что в марте она заметила в поведении своей любимицы странности: курица внезапно не захотела обниматься. Она выглядела уставшей и задыхалась.