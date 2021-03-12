Женщина, пытавшаяся забеременеть целый год, оказалась биологическим мужчиной

25-летняя замужняя женщина из Китая по имени Пинпин в течение года безуспешно пыталась забеременеть и была потрясена, когда узнала, что родилась биологическим мужчиной.

Врачи объяснили китаянке, что у нее мужская Y-хромосома, несмотря на наличие женских половых органов. Это редкое заболевание выявляют у людей, которые иногда называют себя интерсексуалами.

Открытие было сделано после рентгеновского снимка поврежденной лодыжки и дальнейшего обследования. Оно объяснило, почему у Пинпин никогда не было менструаций и почему она не могла забеременеть от своего мужа.

Заболевание, обнаруженное у Пинпин, называется синдром Свайера. Человек с этим генетическим нарушением имеет при женской внешности характерный для мужского организма набор хромосом, но половые железы (одна или обе) не производят гормоны. В результате половые органы у человека с синдромом Свайера могут варьироваться от недоразвитых мужских до полноценных женских при полной невозможности воспроизвести потомство.