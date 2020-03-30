Женщины провели 9 месяцев в Арктике и теперь не планируют возвращаться

В августе прошлого года жительница Норвегии Хильде Фалун Стрём и гражданка Канады Суннива Сорби перебрались в крошечную охотничью хижину на Шпицбергене, чтобы собрать наблюдения для гражданской науки о дикой природе и окружающей среде, которые помогут ученым понять, как изменение климата влияет на арктические экосистемы.
Жилище, которое они назвали Бамсебу, находится в 140 километрах от ближайшего населенного пункта. В этой области бродят белые медведи, а обычная температура зимой составляет -30 °C. Условия здесь настолько суровы, что немногие полярные ученые сами собирают полевые данные в этой местности зимой.
Обе женщины, которые называют себя «команда Бамсебу», имеют опыт взаимодействия с суровым климатом. Сорби более двух десятилетий проработала в качестве гида и историка в Антарктиде и добиралась до Южного полюса. Фалун Стрём, в свою очередь, не раз бывала в хижинах охотников по всей Арктике и разбирается в собачьих упряжках и охоте на крупную дичь.
«Как будто все мои годы на Шпицбергене готовили меня к этой зиме», — говорит Фалун Стрём. Однако даже для нее этот опыт стал довольно экстремальным. Женщины живут без водопровода и вынуждены оттаивать куски льда, вырубленные возле хижины. Для обогрева жилища и приготовления пищи они используют дрова. А для того, чтобы выйти наружу нужны несколько слоев одежды и пистолет для защиты от белых медведей.
Сорби рассказала, что во время экспедиции они непрерывно фотографируют, снимая лис, северных оленей, белых медведей и белух. Эти снимки будут переданы в Норвежский полярный институт и дадут представление о том, как животные в регионе адаптируются к более теплой погоде.
В ноябре женщины столкнулись с белым медведем, который охотился на оленей. Это необычное наблюдение, поскольку стандартный рацион этих животных состоит из тюленей. Ученые подозревают, что медведи могут быть вынуждены изменить привычки питания, потому что более теплые океанские течения приводят к значительному таянию морского льда, где обычно происходит охота на тюленей.
Для NASA Сорби и Фалун Стрём делают снимки различных типов облаков и полярных сияний. Также женщины собирают образцы фитопланктона для научного проекта FjordPhyto. Цель проекта — выяснить, как фитопланктон у полюсов реагирует на таяние ледников и направляет больше пресной воды в морскую среду.
Длинная полярная ночь, продолжавшаяся от заката в октябре до восхода солнца в феврале, представляла собой новый вызов для Сорби, которая никогда прежде не жила на протяжении месяцев в темноте. На улице пара видела только лучи своих фонарей. Но эта темнота также открыла другой мир для Сорби.
Согласно первоначальному плану женщины должны были вернуться домой в начале мая, но пандемия коронавируса приостановила эти планы.
«Мы не знаем, как долго еще здесь пробудем. Нереально думать о том, чтобы оставить эту простую, целеустремленную жизнь и вернуться в мир, который перевернут с ног на голову», — отмечает Сорби.
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