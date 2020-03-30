Женщины провели 9 месяцев в Арктике и теперь не планируют возвращаться

В августе прошлого года жительница Норвегии Хильде Фалун Стрём и гражданка Канады Суннива Сорби перебрались в крошечную охотничью хижину на Шпицбергене, чтобы собрать наблюдения для гражданской науки о дикой природе и окружающей среде, которые помогут ученым понять, как изменение климата влияет на арктические экосистемы.

Жилище, которое они назвали Бамсебу, находится в 140 километрах от ближайшего населенного пункта. В этой области бродят белые медведи, а обычная температура зимой составляет -30 °C. Условия здесь настолько суровы, что немногие полярные ученые сами собирают полевые данные в этой местности зимой.

Обе женщины, которые называют себя «команда Бамсебу», имеют опыт взаимодействия с суровым климатом. Сорби более двух десятилетий проработала в качестве гида и историка в Антарктиде и добиралась до Южного полюса. Фалун Стрём, в свою очередь, не раз бывала в хижинах охотников по всей Арктике и разбирается в собачьих упряжках и охоте на крупную дичь.

«Как будто все мои годы на Шпицбергене готовили меня к этой зиме», — говорит Фалун Стрём. Однако даже для нее этот опыт стал довольно экстремальным. Женщины живут без водопровода и вынуждены оттаивать куски льда, вырубленные возле хижины. Для обогрева жилища и приготовления пищи они используют дрова. А для того, чтобы выйти наружу нужны несколько слоев одежды и пистолет для защиты от белых медведей.