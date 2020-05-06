«Жить в холоде круто»: признания хионофилов

В морозный день вдоль берегов канадского Гудзонова залива слышится рев внедорожника – наша команда из пяти человек выдвинулась искать белых медведей на просторах заснеженной тундры. Там, снаружи, пурга превратилась в белую мглу, и горизонт, небо и лед слились в сплошную снежную пелену. «Мы как будто внутри шарика для пинг-понга» — замечает один из нас.

Затем выходит из строя система отопления нашего внедорожника, и, несмотря на многочисленные попытки её реанимации, она отказывается вернуться к жизни. Между нами и стихией не осталось ничего, кроме тонкого слоя стекла и железа.

Солнце садится. Холодно.

Но мы в полной безопасности, так как находимся неподалеку от теплых помещений, даже если порядком продрогнем к тому моменту, как туда доберемся. Мы глубже зарываемся в наши утепленные парки, находим две бутылки с вином и виски и начинаем отпускать шутки по поводу сложившейся ситуации.

Холодно, но нам хорошо. И я чувствую себя в своей стихии.

Треск арктического льда, рассекаемого ледоколами, и борьба с антарктическими штормами; жизнь в бытовке на Аляске и стоянка на Северном полюсе – большую часть своей жизни я провожу в схватке с ошеломляющим холодом. Это та обстановка, в которой я чувствую себя как дома, те места, где я хочу жить и которые жажду посетить, те места, куда я всегда возвращаюсь.

Это не значит, что я безоговорочно принимаю холод. Бывают ночи, когда я купаюсь в снегу, как ребёнок радуясь тому, какой прекрасной может быть зима. Бывают также и дни, когда я отчаянно пытаюсь выжать хоть капельку тепла из замерзших труб отопления и жалею, что не живу, скажем, на Гавайях. Не стану отрицать, что иногда моя любимая часть зимы – те дни, когда весна вот-вот придет ей на смену. И я не один такой даже среди хионофилов.

«Я люблю тишину жизни в северных широтах», — говорит моя подруга Алиса Макколл, ученый из команды PBI (Polar Bears International), жительница Йеллоунайфа, Канада (здесь температура зимой может достигать отметки -40 градусов) и одна из пассажирок вышеупомянутого внедорожника. Однако вслед за этим она отмечает: «Пару раз я стояла на улице в ожидании автобуса в середине зимы и все, чего мне хотелось, — чтобы воздух не причинял такую боль».

Эту историю может продолжить еще один мой друг. Эрик Ларсен ходил на лыжах к Северному и Южному полюсам, поднялся на Эверест и пересек ледяной покров Гренландии. В его письмах часто встречается один и тот же слоган «жить в холоде круто». «И все же, — со смехом замечает он, — я не люблю мерзнуть, честное слово. Я ненавижу мерзнуть. Мне нравится находиться в тепле в холодных местах».