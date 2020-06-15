Житель Флориды напал на аллигатора, спасая свою собаку

Житель Флориды, бывший сержант армии Трент Твиддейл вышел на утреннюю прогулку возле реки со своим шестилетним псом по прозвищу Локи, когда из водоема довольно резво выполз аллигатор длиной почти в пять метров. Хищник вцепился в лапу собаки и пытался утащить ее в реку.

«Я схватил пса за ошейник и попытался оттащить Локи назад. Мы какое-то время занимались своеобразным «перетягиванием каната», но аллигатор не отступал. Поэтому я отпустил ошейник, залез по колено в воду и начал бить аллигатора по голове, пока он в конце концов не отпустил собаку», — говорит Твиддейл.

Если Трент избежал даже незначительных царапин, то его питомец фактически остался без передней лапы. Мужчина отвез пса к ветеринару, где ему сделали операцию.