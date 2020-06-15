Житель Флориды напал на аллигатора, спасая свою собаку

Житель Флориды, бывший сержант армии Трент Твиддейл вышел на утреннюю прогулку возле реки со своим шестилетним псом по прозвищу Локи, когда из водоема довольно резво выполз аллигатор длиной почти в пять метров. Хищник вцепился в лапу собаки и пытался утащить ее в реку.
«Я схватил пса за ошейник и попытался оттащить Локи назад. Мы какое-то время занимались своеобразным «перетягиванием каната», но аллигатор не отступал. Поэтому я отпустил ошейник, залез по колено в воду и начал бить аллигатора по голове, пока он в конце концов не отпустил собаку», — говорит Твиддейл.
Если Трент избежал даже незначительных царапин, то его питомец фактически остался без передней лапы. Мужчина отвез пса к ветеринару, где ему сделали операцию.
Man gets into 'tug-of-war' match with alligator that attacked his dog ... I would totally punch a gator to save KIKI!! https://t.co/ORKUGjSG8X via @nypost— DENISE (@denisekonair) June 15, 2020
«Когда я вытащил Локи обратно, из его лапы торчали кости, и она просто висела на клочке кожи. Врачи поставили металлические пластины и винты и смогли реконструировать его лапу. Надеемся, после этого он сможет нормально использовать все свои конечности», — рассказал мужчина.
Он добавил, что комиссия по охране дикой природы посоветовала ему установить ловушку и выманить аллигатора, чтобы обезопасить территорию. Затем хищника перевезут в другое место.
«Мы используем в качестве приманки для аллигатора петуха. Пока что нам еще не повезло. Я очень люблю свою собаку и буду бороться за нее изо всех сил», — заявил Твиддейл.