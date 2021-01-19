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Жизнь планеты

Житель Таиланда нашел кусок амбры стоимостью 285 000 долларов

National Geographic Россия
19 января 2021
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20-летний Чалермчай Махапан наткнулся на семикилограммовую глыбу китовой рвоты вскоре после того, как 6 января пришвартовал свою лодку на пляже Самила в южной провинции Сонгкхла. 

Мужчина рассказал, что ловил кефаль, когда погода внезапно изменилась, и он был вынужден вернуться на берег пораньше. Толкая свою лодку к причалу, рыбак заметил на песке белый комок, который течения толкали к пляжу.

Сначала Чалермчай подумал, что это обычный камень, но, присмотревшись получше, заподозрил, что это нечто ценное. Он отвез таинственную находку домой.

«Я понятия не имел, что это за штука, пока не спросил у пожилых жителей деревни, которые рассказали мне об амбре», — Чалермчай Махапан.

Амбра — это твердое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Оно встречается также плавающей в морской воде или выброшенной на берег. В парфюмерии амбра используется как фиксатор запахов. Изначально она пахнет очень неприятно, но после высыхания приобретает стойкий сладкий аромат. 

Сейчас уже почти точно установлено, что амбра выделяется в результате раздражения слизистой кишечника, вызываемого роговыми клювами проглоченных кашалотом кальмаров. В кусках амбры всегда можно обнаружить множество непереваренных клювов головоногих. На протяжении многих десятилетий ученым так и не удалось установить, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности или результатом патологии.

Чалермчай отправил образец в лабораторию, где подтвердили его подлинность. Мужчина заявил, что не торопится продавать амбру. Поиском покупателя занимается его агент. 

В апреле 2016 года шар из амбры весом 1,57 кг, найденный в английском Ланкашире, был продан за 68 тысяч долларов, а в ноябре того же года три оманских рыбака нашли 80 кг этого вещества и продали его за три миллиона долларов.

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