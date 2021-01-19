Житель Таиланда нашел кусок амбры стоимостью 285 000 долларов

20-летний Чалермчай Махапан наткнулся на семикилограммовую глыбу китовой рвоты вскоре после того, как 6 января пришвартовал свою лодку на пляже Самила в южной провинции Сонгкхла.

Мужчина рассказал, что ловил кефаль, когда погода внезапно изменилась, и он был вынужден вернуться на берег пораньше. Толкая свою лодку к причалу, рыбак заметил на песке белый комок, который течения толкали к пляжу.

Сначала Чалермчай подумал, что это обычный камень, но, присмотревшись получше, заподозрил, что это нечто ценное. Он отвез таинственную находку домой.