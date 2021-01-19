Житель Таиланда нашел кусок амбры стоимостью 285 000 долларов

20-летний Чалермчай Махапан наткнулся на семикилограммовую глыбу китовой рвоты вскоре после того, как 6 января пришвартовал свою лодку на пляже Самила в южной провинции Сонгкхла.
Мужчина рассказал, что ловил кефаль, когда погода внезапно изменилась, и он был вынужден вернуться на берег пораньше. Толкая свою лодку к причалу, рыбак заметил на песке белый комок, который течения толкали к пляжу.
Сначала Чалермчай подумал, что это обычный камень, но, присмотревшись получше, заподозрил, что это нечто ценное. Он отвез таинственную находку домой.
Амбра — это твердое, горючее воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Оно встречается также плавающей в морской воде или выброшенной на берег. В парфюмерии амбра используется как фиксатор запахов. Изначально она пахнет очень неприятно, но после высыхания приобретает стойкий сладкий аромат.
Сейчас уже почти точно установлено, что амбра выделяется в результате раздражения слизистой кишечника, вызываемого роговыми клювами проглоченных кашалотом кальмаров. В кусках амбры всегда можно обнаружить множество непереваренных клювов головоногих. На протяжении многих десятилетий ученым так и не удалось установить, является ли амбра продуктом нормальной жизнедеятельности или результатом патологии.
Чалермчай отправил образец в лабораторию, где подтвердили его подлинность. Мужчина заявил, что не торопится продавать амбру. Поиском покупателя занимается его агент.
В апреле 2016 года шар из амбры весом 1,57 кг, найденный в английском Ланкашире, был продан за 68 тысяч долларов, а в ноябре того же года три оманских рыбака нашли 80 кг этого вещества и продали его за три миллиона долларов.