Жители дагестанского села несколько часов несли беременную женщину по горам

Жители селения Старый Хушет в Цумадинском районе Дагестана рассказали о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться при необходимости получения медицинской помощи. Этот населенный пункт, как и многие другие в этом регионе, расположен в гористой местности, где нет дорог. До ближайшего места, куда способен доехать автотранспорт, приходится идти пешком по горным тропам – настолько узким, что двоим людям здесь не разойтись.

В идеале, при экстренных проблемах должен был бы использоваться вертолет, но его здесь нет, и односельчане носят людей, неспособных передвигаться самостоятельно, на носилках. Недавно таким образом беременная женщина была доставлена в больницу.