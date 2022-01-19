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Жизнь планеты

Жители дагестанского села несколько часов несли беременную женщину по горам

Анастасия Баринова
19 января 2022
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Фото: tsumada_rayon/Instagram
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Фото: tsumada_rayon/Instagram
Так выглядит медпомощь в горах, когда нет дорог и вертолета.

Жители селения Старый Хушет в Цумадинском районе Дагестана рассказали о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться при необходимости получения медицинской помощи. Этот населенный пункт, как и многие другие в этом регионе, расположен в гористой местности, где нет дорог. До ближайшего места, куда способен доехать автотранспорт, приходится идти пешком по горным тропам – настолько узким, что двоим людям здесь не разойтись.

В идеале, при экстренных проблемах должен был бы использоваться вертолет, но его здесь нет, и односельчане носят людей, неспособных передвигаться самостоятельно, на носилках. Недавно таким образом беременная женщина была доставлена в больницу.

Сейчас с ней все хорошо, но ей «повезло»: в эти края еще не пришла настоящая зима, и пройти по узкому перевалу возможно, хоть это и занимает несколько часов. А когда сходят снежные лавины – населенный пункт оказывается отрезан от мира на пять-шесть месяцев.

Узнайте больше о жизни людей в отдаленных селах Дагестана:

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