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Жизнь планеты

Жительница Мали родила сразу девять детей

National Geographic Россия
06 мая 2021
Пять девочек и четыре мальчика, а также их мать чувствуют себя хорошо.

25-летняя жительница Мали Халима Сиссе 4 мая родила девятерых младенцев, сообщили власти западноафриканской страны. По словам министра здравоохранения Фанты Сиби, мать и дети чувствуют себя хорошо, хотя младенцы родились недоношенными. Фанта Сиби отметила, что они должны вернуться домой через несколько недель. 

Роды проходили в Марокко. Правительство Мали отправило туда Халиму из северной части страны 30 марта для лучшего ухода. Тогда врачи на ультразвуковом исследовании определили, что женщина вынашивает семерых детей. 

При родах акушеры прибегли к кесареву сечению. Сиби поздравила «медицинские бригады Мали и Марокко, чей профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности». Халима Сиссе в итоге родила четверых сыновей и пятерых дочерей. 

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Представитель министерства здравоохранения Марокко Рашид Кудхари сказал, что ему ничего не известно о том, что подобные многоплодные роды когда-либо происходили в какой-либо из больниц страны.

В истории есть несколько случаев рекордного количества одномоментно родившихся детей. Первый произошел 29 мая 1971 года в США, в городе Филадельфия. Второй случай – в 1977 году в Бангладеш, в город Багархате. Однако в обоих случаях никто из детей не выжил.

А вот 26 января 2009 года 33-летняя Нади Сулеман, проживавшая в Калифорнии, родила восьмерых близнецов, и все они оказались здоровы.

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