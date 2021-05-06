Жительница Мали родила сразу девять детей

25-летняя жительница Мали Халима Сиссе 4 мая родила девятерых младенцев, сообщили власти западноафриканской страны. По словам министра здравоохранения Фанты Сиби, мать и дети чувствуют себя хорошо, хотя младенцы родились недоношенными. Фанта Сиби отметила, что они должны вернуться домой через несколько недель.
Роды проходили в Марокко. Правительство Мали отправило туда Халиму из северной части страны 30 марта для лучшего ухода. Тогда врачи на ультразвуковом исследовании определили, что женщина вынашивает семерых детей.
При родах акушеры прибегли к кесареву сечению. Сиби поздравила «медицинские бригады Мали и Марокко, чей профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности». Халима Сиссе в итоге родила четверых сыновей и пятерых дочерей.
Представитель министерства здравоохранения Марокко Рашид Кудхари сказал, что ему ничего не известно о том, что подобные многоплодные роды когда-либо происходили в какой-либо из больниц страны.
В истории есть несколько случаев рекордного количества одномоментно родившихся детей. Первый произошел 29 мая 1971 года в США, в городе Филадельфия. Второй случай – в 1977 году в Бангладеш, в город Багархате. Однако в обоих случаях никто из детей не выжил.
А вот 26 января 2009 года 33-летняя Нади Сулеман, проживавшая в Калифорнии, родила восьмерых близнецов, и все они оказались здоровы.