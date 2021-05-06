Жительница Мали родила сразу девять детей

25-летняя жительница Мали Халима Сиссе 4 мая родила девятерых младенцев, сообщили власти западноафриканской страны. По словам министра здравоохранения Фанты Сиби, мать и дети чувствуют себя хорошо, хотя младенцы родились недоношенными. Фанта Сиби отметила, что они должны вернуться домой через несколько недель.

Роды проходили в Марокко. Правительство Мали отправило туда Халиму из северной части страны 30 марта для лучшего ухода. Тогда врачи на ультразвуковом исследовании определили, что женщина вынашивает семерых детей.

При родах акушеры прибегли к кесареву сечению. Сиби поздравила «медицинские бригады Мали и Марокко, чей профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности». Халима Сиссе в итоге родила четверых сыновей и пятерых дочерей.