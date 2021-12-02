Жительница Монтаны провела 4 дня на улице, чтобы завоевать доверие брошенного кролика

25-летняя жительница Монтаны Алисия Кастро однажды утром заметила неподалеку от своего дома кролика. По словам девушки, ее соседи даже пытались поймать ушастого, но каждый раз он убегал. Попытки Алисии тоже оказались неудачными – зверек не позволял подойти к нему на близкую дистанцию
Поскольку приближались холода, девушка решила спасти кролика во что бы то ни стало. Для этого она придумала завоевать его доверие, проводя с ним время на улице. Она подкармливала животное и разговаривала с ним в течение четырех дней.
Свои посиделки с кроликом Алисия выкладывала в соцсетях и получила много советов, как приманить животное. Она приобрела клетку, в которую положила приманку, и на четвертый день кролик достаточно осмелел, чтобы приблизиться к девушке, а затем зайти в клетку.
Терпение Алисии окупилось, и кролик, которого теперь зовут Банни, живет в уютной квартире. Она планировала заботиться о нем до тех пор, пока не сумеет подыскать ему хороший дом, но с каждым днем все больше привязывалась к кролику.
«У меня и моего партнера есть кот, Кики, которого мы взяли четыре года назад. Поэтому мы знали, что сможем оставить кролика, только если они с котом смогут сосуществовать. Мы проводим каждый день, знакомя их и приучая друг к другу. Я очень довольна прогрессом, которого мы достигли.
Даже если это сложно, даже если на это нужно время, не сдавайся. Так много животных нуждаются в помощи, и за них некому заступиться, так что будь именно этим человеком», – говорит Алисия.