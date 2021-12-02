Жительница Монтаны провела 4 дня на улице, чтобы завоевать доверие брошенного кролика

Терпение Алисии окупилось, и кролик, которого теперь зовут Банни, живет в уютной квартире. Она планировала заботиться о нем до тех пор, пока не сумеет подыскать ему хороший дом, но с каждым днем все больше привязывалась к кролику.

«У меня и моего партнера есть кот, Кики, которого мы взяли четыре года назад. Поэтому мы знали, что сможем оставить кролика, только если они с котом смогут сосуществовать. Мы проводим каждый день, знакомя их и приучая друг к другу. Я очень довольна прогрессом, которого мы достигли.

Даже если это сложно, даже если на это нужно время, не сдавайся. Так много животных нуждаются в помощи, и за них некому заступиться, так что будь именно этим человеком», – говорит Алисия.