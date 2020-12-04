Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

Журнал Time c 1927 года выбирает победителя в номинации «Человек года». В 2019 году это звание получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, став самым молодым «Человеком года» в истории журнала. Это событие подтолкнуло редакцию издания ввести еще одну номинацию — «Ребенок года», чтобы отметить ту роль, которую в современном мире играет молодое поколение.

«Сегодня молодые люди обладают огромным влиянием, и они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению», — пишет Time.

Для выбора первого в истории «Ребенка года» издание в сотрудничестве с Nickelodeon и Laureus Sport for Good Foundation USA просмотрели кандидатуры более 5000 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Пока исключительно из США.

Специальное жюри выбрало 5 финалистов, каждый из которых получит денежный приз и возможность внести свой вклад в Time. Главный приз и звание «Ребенка года» получила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао. Среди нескольких ее изобретений — браузерное расширение, способное распознавать кибербуллинг (травлю в Интернете).