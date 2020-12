Журнал Time впервые выбрал «Ребенка года»

Такой титул получила 15-летняя изобретательница из США Гитанджали Рао.

Журнал Time c 1927 года выбирает победителя в номинации «Человек года». В 2019 году это звание получила 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, став самым молодым «Человеком года» в истории журнала. Это событие подтолкнуло редакцию издания ввести еще одну номинацию — «Ребенок года», чтобы отметить ту роль, которую в современном мире играет молодое поколение. «Сегодня молодые люди обладают огромным влиянием, и они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению», — пишет Time. Для выбора первого в истории «Ребенка года» издание в сотрудничестве с Nickelodeon и Laureus Sport for Good Foundation USA просмотрели кандидатуры более 5000 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Пока исключительно из США. Специальное жюри выбрало 5 финалистов, каждый из которых получит денежный приз и возможность внести свой вклад в Time. Главный приз и звание «Ребенка года» получила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао. Среди нескольких ее изобретений — браузерное расширение, способное распознавать кибербуллинг (травлю в Интернете).

«Наше поколение сталкивается со множеством проблем, о которых мы раньше и не слышали. Но в то же время старые проблемы до сих пор остаются. Сейчас мы сидим здесь в разгаре новой глобальной пандемии, однако проблемы защиты прав человка никуда не делись. Есть проблемы, которые создали не мы, но которые нам теперь предстоит решить, такие как изменение климата и кибербуллинг с внедрением новых технологий», — Гитанджали Рао.

Четырьмя другими финалистами оказались 14-летний Тайлер Гордон, из Сан-Хосе, Калифорния; 14-летняя Джордан Ривз из Колумбии, штат Миссури; 10-летняя Беллен Вудард из Лисбурга, Вирджиния; и 16-летний Йен МакКенна из Остина. Тайлер Гордон родился глухим и перенес операцию в 5 лет, которая дала ему возможность немного слышать, но он по-прежнему заикается. Он два года провел в инвалидном кресле после того, как сломал кости ног и бедер из-за дефицита витамина D. В начальной школе над ним так сильно издевались, что он почти не разговаривал. В 10 лет Тайлер, увидев, как рисует его мама, решил попробовать сам и занял первое место на школьном художественном конкурсе с портретом директора школы. За четыре года, прошедшие с тех пор, он нарисовал более 500 портретов людей, которые его вдохновляют и стал известен в США благодаря портрету звезды НБА Кевина Дюрэнта, ставшего вирусным.

@KamalaHarris My name is Tyler Gordon and I'm 14 years old and I live in the Bay Area! I painted this picture of you and I hope you like it!!! Please Rt and tag her so that she can see this. Please!!!@JoeBiden @DouglasEmhoff @SenKamalaHarris @WeGotGame2 pic.twitter.com/X0qtChKBf2 — Tyler Gordon (@Official_tylerg) November 23, 2020

Джордан Ривз родилась с левой рукой, которая перестала расти ниже локтя. Ей всегда казался скучным обычный протез, поэтому в 11 лет она решила найти ему замену, подходящую для детей. Вместе с компанией по производству игрушек Mattel она разработала ряд протезов-игрушек, которые помогают детям не чувствовать себя инвалидами, а делают из них «супергероев». Сегодня Ривз проводит семинары по цифровому дизайну и является соучредителем Steam Squad, онлайн-организации, которая вовлекает детей в науку, технологии, инженерию, математику и искусство. В планах Ривз сотрудничество с Microsoft и разработка гитары, подходящей для людей с ограниченными возможностями.

10-летняя Беллен Вудард, выступая против расового неравенства, создала собственную линию цветных карандашей, которые отражают широкий спектр цветов кожи человека. Весной 2019 года Вудард основал некоммерческую организацию More Than Peach, которая пожертвовала школьникам по всей стране цветные карандаши и альбомы для рисования на сумму более 40 000 долларов. Одна из коробок была добавлена ​​в постоянную коллекцию Музея истории и культуры Вирджинии.

Bellen Woodard was in third grade when she came home with a question. "My friends, they always called the peach crayon the skin-colored crayon." https://t.co/wFd6owtORf pic.twitter.com/9glX3AAvHL — NBCWashington (@nbcwashington) February 17, 2020

Ян Маккена учился в третьем классе, когда узнал, что почти четверть детей в его школе в Остине недоедают дома. Он хотел помочь, но местные волонтерские организации не приняли его, заявив, что он слишком юн. Поэтому он решил найти другой выход из ситуации. В течение многих лет он вместе с матерью занимался садоводством, и они часто раздавали свои лишние овощи соседям. Маккенна убедил свою школу выделить место для сада, а затем попросил общину пожертвовать семена и оборудование. В течение нескольких месяцев в саду он с добровольцами выращивал салат, шпинат, помидоры, огурцы и кабачки для нуждающихся. Теперь, семь лет спустя, проект Маккенны «Дарящий сад» расширился до пяти местных школ в дополнение к его собственному саду на заднем дворе, и он предоставил более 9 тонн продуктов семьям Остина и продовольственным кладовым.

In Time Magazine’s inaugural ‘Kid of the Year’ recognition, an Austin high school senior is among five-finalist all being celebrated for their achievements and leadership in the community. https://t.co/DK2NkwbUEG — CBS Austin (@cbsaustin) December 4, 2020