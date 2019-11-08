Жуткий смог в Индии угрожает Тадж-Махалу

Уровень загрязнения воздуха в Национальном столичном округе Индии Дели на прошедших выходных достиг критических значений, в десятки раз превысив безопасную для здоровья человека норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Смог добрался и до Тадж-Махала — одного из «Новых семи чудес света», расположенного в 210 километрах к югу от Дели. Как сообщают власти штата Уттар-Прадеш, рядом с достопримечательностью разместили два мобильных фургона для очистки воздуха. Чиновники уточнили, что каждый фургон способен очистить 1,5 миллиона кубических метров воздуха за восемь часов. Машины арендованы у частной фирмы на 10 дней.

Как сообщает сайт телекомпании «Аль-Джазира», Тадж-Махал находится под угрозой из-за воздействия загрязненного воздуха на его белые мраморные стены. В плохом состоянии находятся и деревянные элементы фундамента строения, сохнущие и покрывающиеся трещинами.