Знакомство с хищником: как снимали фильм «Мой волк»

6 января, в канун Рождества, кинокомпания MEGOGO Distribution выпускает в российский прокат семейный приключенческий фильм «Мой волк» – самое трогательное кино начала 2022 года о добре, любви и настоящей дружбе.
«Мой волк» – удивительная и захватывающая история, основанная на реальных событиях. Лента расскажет о девочке, приютившей маленького волка, и дружбе, способной растопить даже самое ледяное сердце. Берите с собой всю семью – каждый найдет в фильме что-то для себя – растапливающий сердце сюжет, невероятно красивые пейзажи, восхитительное взаимодействие с волками – и выйдет с сеанса чуточку другим человеком.
По сюжету 8-летняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ…
Идея фильма
Идея фильма «Мой волк» пришла режиссеру Дени Имбер, когда он находился вдали от городской суеты, в горах и в окружении дикой природы – в месте, где он провел свое детство.
«Я придумывал свой сценарий в районе пастбищ, где волки действительно создают людям множество проблем. Но моя героиня Виктория, маленькая городская девочка, которая переехала с отцом в деревню, ничего не знает об этих двух враждующих мирах. Она подбирает щенка, который заполняет пустоту в ее душе. Всю свою привязанность ребенок переносит на это дикое животное. В свою очередь, именно волк дарит ей утешение и возвращает радость. Теперь они связаны и очень нужны друг другу», — говорит режиссер Дени Имбер.
По его словам, эта история разрушает стереотипы. В сказках образ волка, как правило, олицетворяет зло. Но здесь животное не играет роль кровожадного существа. С незапамятных времен судьбы человека и волка была связана. Считается, что первые люди следовали за волками, чтобы питаться остатками их добычи. Но с появлением огня роли поменялись. Человек понял, что волк будет идеальным напарником в охоте и стремился приручить его. Однако волки смогли защитить себя и сохранить свою природную сущность.
Режиссер вдохновлялся не только природой, но и классическими фильмами. Например, сильное впечатление на Дени произвела картина «Танцы с волками» и «Инопланетянин» Стивена Спилберга.
Съемки фильма
Работа в кадре вместе с волками – это большой риск. Но юная исполнительница главной роли Шэнна Кейль оказалась очень смелой девочкой и смогла подружиться со своими «серыми» партнерами по площадке.
«Волков было несколько. Когда я с ними познакомилась, им было всего 3 недели. Они были милыми и похожи на маленьких немецких овчарок. Я вела себя так, как будто давно знакома с ними. Мы вместе играли, я кормила их из бутылочки, а через три месяца, когда начались съемки, я приходила к ним каждую неделю, чтобы они еще больше привыкли ко мне, а я к ним. Иногда я даже проводила с ними все выходные. Теперь, когда они стали взрослыми, все еще помнят и принимают меня», — говорит Шэнна Кейль.
Работа на площадке с волками не всегда была для актрисы легким и непринужденным процессом. Были и напряженные сцены, когда она находилась рядом с волками во время их трапезы. Дикие животные привыкли оберегать свою добычу, так что каждый шаг человека они могли расценить по-разному. Также Шэнне пришлось поработать в кадре с волком, которого она не знала.
«Момент, когда мой персонаж потерялся в лесу и наткнулся на дикого волка, был очень страшным для меня лично. Я оказалась лицом к лицу с этим большим и незнакомым волком. И хотя я знала, что он на привязи, сильно испугалась. Я действительно обрадовалась, когда съемка этой сцены завершилась и все прошло отлично», — признается Шэнна.
Эксклюзивно для National Geographic Россия кинокомпания MEGOGO Distribution поделилась с нами роликом о подготовке к фильму и знакомстве актеров со своими хвостатыми коллегами по фильму и долгой работе бок о бок:
«Мой волк» – это не просто трогательная история дружбы между человеком и животным, а настоящая ода свободе и самой жизни. Создатели фильма сделали ставку на чуткость и детскую любознательность. Часто дети мыслят глубже, чем может показаться, и эта картина способна дать пищу для самого острого и жаждущего знаний ума. В то же время картина остается легким, непринужденным и эмоциональным опытом, который вместе с детьми с огромным удовольствием разделят и представители совершенно разных поколений.
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