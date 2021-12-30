Знакомство с хищником: как снимали фильм «Мой волк»

Работа в кадре вместе с волками – это большой риск. Но юная исполнительница главной роли Шэнна Кейль оказалась очень смелой девочкой и смогла подружиться со своими «серыми» партнерами по площадке.

«Волков было несколько. Когда я с ними познакомилась, им было всего 3 недели. Они были милыми и похожи на маленьких немецких овчарок. Я вела себя так, как будто давно знакома с ними. Мы вместе играли, я кормила их из бутылочки, а через три месяца, когда начались съемки, я приходила к ним каждую неделю, чтобы они еще больше привыкли ко мне, а я к ним. Иногда я даже проводила с ними все выходные. Теперь, когда они стали взрослыми, все еще помнят и принимают меня», — говорит Шэнна Кейль.