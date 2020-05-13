Зона для двоих: как работает самая маленькая тюрьма в мире

Нормандские острова в проливе Ла-Манш были единственным владением Великобритании, захваченным немцами во Вторую мировую войну. Но это место интересно не только этим. Здесь, на острове Сарк площадью всего 5,5 км2 находится самая маленькая действующая тюрьма в мире.
Тюрьма состоит из двух камер без окон, площадью 3,5 и 5,75 м2. Между камерами проходит коридор шириной один метр. Внутри камер находятся деревянные кровати с тонким матрасом.
Тюрьма была построена в 1856 году и предназначалась для заключения под стражу максимальным сроком на два дня. Если совершенное преступление было более серьезным, обвиняемого отправляли на соседний остров Гернси.
Is this the world's smallest prison? Tiny #Channel Island jail that has just 2 CELLS (and a narrow corridor)— Hans Solo (@thandojo) May 12, 2020
The prison was built on the island of #Sark in 1856 and houses offenders for a maximum of 2 days
Sark is a tiny island measuring just 2.1 square miles,just 500 people pic.twitter.com/I3wGxtl0jI
Одной из первых заключенных Сарка была молодая девушка-служанка, которую бросили в тюрьму за то, что она украла у своего любовника карманный платок. История гласит, что девушка была настолько напугана темными камерами, что ей разрешили сидеть в дверях, куда местные женщины приходили, чтобы навестить ее и вязать с ней, пока ее трехдневный срок заключения не истек.
Последнее серьезное преступление на острове произошло в 1990 году, когда французский физик-ядерщик по имени Андре Гарде приплыл на катере из Франции на остров, вооружившись полуавтоматическим оружием. Он заявил, что является лордом Сарка и что остров теперь находится под его правлением.
Оккупант был арестован на следующий день после того, как сошел на берег, а местному полицейскому пришлось успокоить его с помощью удара по лицу.
Интересно, что на острове с населением около 600 человек запрещены автомобили, поэтому нарушения, связанные с ними, исключены.
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