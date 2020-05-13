Зона для двоих: как работает самая маленькая тюрьма в мире

Нормандские острова в проливе Ла-Манш были единственным владением Великобритании, захваченным немцами во Вторую мировую войну. Но это место интересно не только этим. Здесь, на острове Сарк площадью всего 5,5 км2 находится самая маленькая действующая тюрьма в мире.

Тюрьма состоит из двух камер без окон, площадью 3,5 и 5,75 м2. Между камерами проходит коридор шириной один метр. Внутри камер находятся деревянные кровати с тонким матрасом.

Тюрьма была построена в 1856 году и предназначалась для заключения под стражу максимальным сроком на два дня. Если совершенное преступление было более серьезным, обвиняемого отправляли на соседний остров Гернси.