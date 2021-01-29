Зоозащитники призвали отказаться от использования «звериных» оскорблений

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) опубликовала в Twitter призыв не называть людей названиями животных, используя эти слова как оскорбление.
«Назвать кого-то животным в качестве оскорбления укрепляет миф о том, что люди превосходят другие виды животных <…> Отстаивайте справедливость, отвергая лозунги о превосходстве», — говорится в обращении РЕТА.
При этом, как кажется, организация не призывает не оскорблять людей вовсе. В качестве альтернативы названиям животных было приведено несколько заменяющих такие оскорбления слов. Так вместо «курица» предлагается использовать слово «трус» (coward), вместо «крыса» — «стукач» (snitch), вместо «свинья» — «омерзительный» (repulsive). Словом jerk предлагается заменить «змею», и в данном случае значение этого «оскорбления» в русском и английском языках совершенно расходятся.
Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.— PETA (@peta) January 26, 2021
Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.
Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A
Пользователи соцсети встретили призыв организации неоднозначно. Особенное недоумение вызвало предложение заменить слово sloth («ленивец», «лень») на синонимичное lazy («ленивый»). Пользователи резонно заметили, что слово «ленивец» произошло от слова «лень», а не наоборот.
Твит организации получил более пяти тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев, большинство из которых высмеивали идею РЕТА.
«Поздравляю с самым глупым твитом 2021 года, а прошло всего 4 недели. Настоящее достижение», — написал один из недоброжелателей.
Даже стойкие веганы сочли твит PETA трудным для восприятия.
«Я уже седьмой год являюсь веганом, и я умоляю вас никогда больше не твитить», — пишет один из пользователей.
Впрочем, в организации не отчаиваются и уверены, что «животные» оскорбления когда-нибудь останутся в прошлом.
«Спонтанная реакция людей — это отражение того времени, которое мы хотим оставить позади. После насмешек последует обсуждение, а затем принятие, как мы видели в других наших кампаниях <…> Не должно вызывать споров утверждение, что слова, которые мы используем, могут создать более инклюзивный мир или увековечить угнетение, а PETA просто просит всех подумать, прежде чем говорить или печатать», — говорит президент и соосновательница организации Ингрид Ньюкирк.
В РЕТА добавили, что оскорбления названиями животных тем более неуместны, что животные обладают удивительно похожими на человека качествами.
«Свиньи, например, умны, ведут сложную социальную жизнь и сочувствуют другим свиньям, попавшим в беду <…> Змеи — умные животные, которые имеют семейные отношения и предпочитают общаться со своими родственниками», — написали представители организации.
Организация РЕТА была основана в 1980 году. Особое внимание в своей работе РЕТА уделяет четырем основным областям обращения людей с животными: промышленное сельское хозяйство, тестирование и опыты на животных, рынок одежды (использование меха, кожи, шерсти, пуха), животные в индустрии развлечений. Организация настаивает, что животные обладают равными правами с человеком.