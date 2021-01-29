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Жизнь планеты

Зоозащитники призвали отказаться от использования «звериных» оскорблений

National Geographic Россия
29 января 2021
Никаких больше «свинья», «крыса» и «козел».

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) опубликовала в Twitter призыв не называть людей названиями животных, используя эти слова как оскорбление. 

«Назвать кого-то животным в качестве оскорбления укрепляет миф о том, что люди превосходят другие виды животных <…> Отстаивайте справедливость, отвергая лозунги о превосходстве», — говорится в обращении РЕТА.

При этом, как кажется, организация не призывает не оскорблять людей вовсе. В качестве альтернативы названиям животных было приведено несколько заменяющих такие оскорбления слов. Так вместо «курица» предлагается использовать слово «трус» (coward), вместо «крыса» — «стукач» (snitch), вместо «свинья» — «омерзительный» (repulsive). Словом jerk предлагается заменить «змею», и в данном случае значение этого «оскорбления» в русском и английском языках совершенно расходятся. 

Пользователи соцсети встретили призыв организации неоднозначно. Особенное недоумение вызвало предложение заменить слово sloth («ленивец», «лень») на синонимичное lazy («ленивый»). Пользователи резонно заметили, что слово «ленивец» произошло от слова «лень», а не наоборот. 

Твит организации получил более пяти тысяч лайков и более 20 тысяч комментариев, большинство из которых высмеивали идею РЕТА.

«Поздравляю с самым глупым твитом 2021 года, а прошло всего 4 недели. Настоящее достижение», — написал один из недоброжелателей. 

Даже стойкие веганы сочли твит PETA трудным для восприятия.

«Я уже седьмой год являюсь веганом, и я умоляю вас никогда больше не твитить», — пишет один из пользователей.

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Впрочем, в организации не отчаиваются и уверены, что «животные» оскорбления когда-нибудь останутся в прошлом.

«Спонтанная реакция людей — это отражение того времени, которое мы хотим оставить позади. После насмешек последует обсуждение, а затем принятие, как мы видели в других наших кампаниях <…> Не должно вызывать споров утверждение, что слова, которые мы используем, могут создать более инклюзивный мир или увековечить угнетение, а PETA просто просит всех подумать, прежде чем говорить или печатать», — говорит президент и соосновательница организации Ингрид Ньюкирк.

В РЕТА добавили, что оскорбления названиями животных тем более неуместны, что животные обладают удивительно похожими на человека качествами.

«Свиньи, например, умны, ведут сложную социальную жизнь и сочувствуют другим свиньям, попавшим в беду <…> Змеи — умные животные, которые имеют семейные отношения и предпочитают общаться со своими родственниками», — написали представители организации. 

Организация РЕТА была основана в 1980 году. Особое внимание в своей работе РЕТА уделяет четырем основным областям обращения людей с животными: промышленное сельское хозяйство, тестирование и опыты на животных, рынок одежды (использование меха, кожи, шерсти, пуха), животные в индустрии развлечений. Организация настаивает, что животные обладают равными правами с человеком. 

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