Зоозащитники призвали отказаться от использования «звериных» оскорблений

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) опубликовала в Twitter призыв не называть людей названиями животных, используя эти слова как оскорбление.

«Назвать кого-то животным в качестве оскорбления укрепляет миф о том, что люди превосходят другие виды животных <…> Отстаивайте справедливость, отвергая лозунги о превосходстве», — говорится в обращении РЕТА.

При этом, как кажется, организация не призывает не оскорблять людей вовсе. В качестве альтернативы названиям животных было приведено несколько заменяющих такие оскорбления слов. Так вместо «курица» предлагается использовать слово «трус» (coward), вместо «крыса» — «стукач» (snitch), вместо «свинья» — «омерзительный» (repulsive). Словом jerk предлагается заменить «змею», и в данном случае значение этого «оскорбления» в русском и английском языках совершенно расходятся.