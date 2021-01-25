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Жизнь планеты

Зураб Пололикашвили продолжит возглавлять Всемирную туристскую организацию ООН

National Geographic Россия
25 января 2021
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Зураб Пололикашвили останется на посту генсека UNWTO минимум до 2025 года
Фото: UNWTO / Twitter
Действующий генеральный секретарь получил 76% голосов в ходе голосования членов исполкома UNWTO

Голосование прошло во время 113-го заседания Исполнительного комитета, которое состоялось на минувшей неделе в Мадриде, сообщает официальный сайт UNWTO. Соперником Пололикашвили была Май Шаикша бинт Мохаммед Аль Халифа, президент Совета по культуре и историческим ценностям Бахрейна. 44-летний Пололикашвили обошел своего конкурента, получив 76% голосов членов исполкома.

Как отмечается, несмотря на поражение своего кандидата, Бахрейн выразил полную поддержку UNWTO в будущем.

Церемония официального продления полномочий Пололикашвили состоится в конце 2021 года в Марракеше, Марокко, где пройдет 24-е заседание Генеральной Ассамблеи организации.

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