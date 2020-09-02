«Звезда Африки» – самый большой и дорогой алмаз в мире

Счастливчиком, обнаружившим крупнейший алмаз из всех когда-либо найденных, стал Томас Эван Пауэл, рабочий рудника «Премьер» в Южной Африке, принадлежавшего в то время Томасу Куллинану. Находку решено было назвать в честь владельца рудника.

Долгое время покупатель не находился: несложно представить себе ценность такого алмаза. В конце концов «Куллинан» выкупило правительство Трансвааля, бывшего в то время английской колонией. А в 1907 году алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII в день его рождения.

Из «Звезды Африки», как еще называют этот алмаз, решено было сделать целое «созвездие» бриллиантов: 2 крупных, 7 средних и 96 мелких. Самые крупные бриллианты «Куллинана» хранятся в лондонском Тауэре. Самый большой бриллиант, «Куллинан-I», или «Большая звезда Африки», массой 530,4 карата (106,1 грамма) украшает скипетр Эдуарда VII.