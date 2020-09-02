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Жизнь планеты

«Звезда Африки» – самый большой и дорогой алмаз в мире

National Geographic Россия
02 сентября 2020
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Драгоценная находка весила более 3106,75 карата (621,35 грамма). Фото было сделано в 1905 году почти сразу после того, как алмаз был обнаружен.
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Марка с изображением скипетра английского короля Эдуарда VII. Искрящийся «Куллинан-I» каплевидной формы - самый крупный из всех бриллиантов, полученных из алмаза-рекордсмена.
Его обнаружили в январе 1905 года – эта громадина весила более 600 граммов!

Счастливчиком, обнаружившим крупнейший алмаз из всех когда-либо найденных, стал Томас Эван Пауэл, рабочий рудника «Премьер» в Южной Африке, принадлежавшего в то время Томасу Куллинану. Находку решено было назвать в честь владельца рудника.

Долгое время покупатель не находился: несложно представить себе ценность такого алмаза. В конце концов «Куллинан» выкупило правительство Трансвааля, бывшего в то время английской колонией. А в 1907 году алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII в день его рождения.

Из «Звезды Африки», как еще называют этот алмаз, решено было сделать целое «созвездие» бриллиантов: 2 крупных, 7 средних и 96 мелких. Самые крупные бриллианты «Куллинана» хранятся в лондонском Тауэре. Самый большой бриллиант, «Куллинан-I», или «Большая звезда Африки», массой 530,4 карата (106,1 грамма) украшает скипетр Эдуарда VII.

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Wikimedia Commons Девять самых крупных частей «Куллинана» после разделения

Вплоть до 1985 года «Куллинан-I» был самым крупным ограненным алмазом в мире, а затем уступил бриллианту «Золотой Юбилей» (545,67 карата). «Куллинан-II» или «Вторая звезда Африки», массой 317,4 карат (63,5 грамма), можно увидеть в короне Британской империи.

Найденный алмаз был лишь частью еще более крупного кристалла. Недостающий фрагмент так и не был найден.

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