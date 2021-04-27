«Звездную ночь» Ван Гога нарисовали лазерной кистью на титановом холсте

Исследователи из Университета ИТМО разработали лазерную «кисть», которой можно рисовать по металлу без краски. По словам ученых, художник сможет использовать более 20 цветов и оттенков для создания своих произведений.

Чтобы нанести цветное изображение на лист металла, вовсе не обязательно иметь под рукой краски или ядовитые химикаты, отмечают авторы разработки. Достижения науки уже используют производители всевозможных товаров, нанося с помощью лазера свои логотипы, штрих-коды, товарные знаки.

До сих пор так «рисовали» по металлу лишь роботы, которыми управлял компьютерный алгоритм. Однако ученые ИТМО решили создать устройство, которое позволит художникам использовать лазерное окрашивание для создания произведений искусства.